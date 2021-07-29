Чому вибухають поштомати "Нової пошти" і як з цим боротимуться

24 хвилин(и) тому

Автор фото, NPU.GOV.UA Підпис до фото, Один із поштоматів "вибухнув" у торговельному центрі

29 липня у різних регіонах України вибухнули одразу два поштомати.

У "Новій пошті" ВВС News Україна підтвердили, що обидва випадки стосуються майна компанії, і назвали ці інциденти "тривожним сигналом".

За повідомленнями правоохоронців, вранці четверга на київській Оболоні при вході у торговельний центр вибухнув поштомат.

"Попередньо правоохоронці встановили, що в одній із скринь поштомату здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів", - повідомили в поліції Києва.

Згодом одеські правоохоронці також повідомили, що розслідують ще один вибух поштомату - цього разу у поштовому відділенні.

Автор фото, OD.NPU.GOV.UA Підпис до фото, І в цьому поштоматі спрацював "саморобний пристрій", кажуть правоохоронці

Вранці до правоохоронців звернулися працівники пошти з заявою про те, що виявили пошкоджені дверцята комірки для зберігання посилок.

"В ході обстеження об'єкта вибухотехніки встановили, що в одній зі скриньок поштомату спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу та поліетилену", - йдеться у повідомленні поліції Одеської області.

Залишки цього саморобного пристрою відправили на експертизу.

Постраждалих від обох інцидентів немає.

За обома фактами пошкодження скриньок слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне знищення або пошкодження майна", що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

"Тривожний сигнал"

У "Новій пошті" кажуть, що компанія "всіляко сприяє розслідуванню".

"Для нас ця подія - тривожний сигнал ситуації (настроїв) в суспільстві", - повідомили ВВС News Україна в компанії.

Через інциденти із поштоматами там вирішили вдатися до таких кроків:

поширити практику використання рентгенотелевізійних установок для перевірки посилок на усіх терміналах та в депо (нині вони є лише в Києві та Львові);

почати працювати із кінологічними службами у всіх регіонах України;

унеможливити відправлення посилок через підставних осіб.

"Нажаль, злочинці є всюди. Боротьба з ними - наша спільна справа", - заявили в компанії.