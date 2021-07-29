"З неба потихеньку падає попіл". Українці розповідають про пожежі в Туреччині

12 хвилин(и) тому

Автор фото, NEXTA

Пожежі наблизилися впритул до популярних турецьких курортів в провінції Анталія, де багато українських туристів.

Як написала у Facebook Алеся Павлинська, яка зараз відпочиває в Туреччині, ситуація погіршилася: "Вогонь перекинувся, палає дорога на Мармарис, а по ній нам їхати через півтори години в аеропорт".

Раніше Павлинська розповіла ВВС News Україна, що вона бачить стіну вогню просто зі свого готелю "Мунамар" у регіоні Ічмелер (передмістя Мармариса).

"Ще вчора бачили лише стовпи диму в лісі, а вже сьогодні зранку ми прокинулися, вийшли на вулицю, вже стоїть запах гарі, а стовп диму разів у десять більший, а з неба потихеньку падає попіл", - розповіла ВВС News Україна Аліна Федяі-Зирянська, яка нині відпочиває у Сіде.

Вона каже, що від попелу нині захищаються медичними масками. Аліна також розповідає, що останні два дні на узбережжі був сильний вітер.

"Спочатку літали гелікоптери з ковшами з водою, потім бачили, як літаки залітають прямо у цю хмару", - розповіла вона.

Наразі, каже Аліна, її родина переживає через те, що невідомо, як працюватимуть аеропорти, але у самому готелі "все працює, хоча пару разів пропадало світло", а "сніданок-обід-вечеря - за графіком".

За перші шість місяців 2021 року Туреччину відвідали 774,5 тис. українців.

Автор фото, Алеся Павлинська

Про жахливі пожежі розповідають і українці, які живуть у Туреччині.

"Всі сидять по хатам. Сморід страшний. Вийти надвір неможливо. Окрім того, що жарко, ще йде жар від пожежі", - розповіла ВВС News Україна Лілія Торосян, яка живе у Сіде.

Ось таке фото вона зробила біля свого дому.

Автор фото, AFP

А Іванні Демір, яка нині живе в Анталії, довелося залишити домівку.

"Тікаємо від вогню, від диму, немає чим дихати. Багато людей залишають домівки...Жах. Це катастрофа. Згоріла майже вся екосистема", - пише вона у Facebook.

За кілька годин до цього пані Іванна писала, що вони "прокинулася вночі від запаху гарі, на балконі попіл.... відкрити вікно нереально".

Автор фото, Liliya Torosyan

За повідомленнями турецьких ЗМІ, у Мармарисі місцева влада оголосила про необхідність евакуації місцевих жителів та туристів через пожежі. Вогонь наблизився впритул до будинків та готелів.

CNN Turk повідомляє, що туристів із двох вілл та чотирьох готелів у Мармарисі вже евакуювали.

Повідомляють також і про плани евакуації в Бодрумі.

Крім того, у Мармарисі ветеринарні клініки оголосили, що безкоштовно лікуватимуть тварин, постраждалих від вогню.