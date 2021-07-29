Вперше в Україні пошту доставили безпілотником

1 година тому

Автор фото, Нова Пошта Підпис до фото, Безпілотник подолав 480 км і доставив посилку з Києва до Харкова

Компанія "Нова пошта" здійснила перше тестове відправлення посилки за допомогою безпілотника.

Безпілотник Discovery, розробка компанії "Аеродрон", піднявся в небо о 7:00 з аеродрому "Чайка" у Києві і прибув до аеродрому "Коротич" неподалік від Харкова о 12:00.

Він подолав відстань у 480 км. Під час польоту сягав висоти 300 метрів.

"Посилка з сортувального термінала доставляється прямо на аеродром, де її завантажують у спеціальний відсік безпілотника", - розповідають у "Новій пошті" про те, де перебуває вантаж під час польоту.

Безпілотник має повернутися до Києва.

Автор фото, Нова пошта

У компанії кажуть, що такий тип транспортування є безпечним.

Безпілотник розпізнає будь-які перешкоди на своєму шляху, у випадку непередбачуваних обставин в нього спрацьовує захисна система, апарат може приземлитися за допомогою спеціального парашута.

"За БПЛА стежить оператор, який контролює апарат на випадок небезпечних моментів та може приймати керування", - розповідають у "Новій пошті".

Автор фото, Нова пошта

Автор фото, Нова пошта

У "Новій пошті" очікують, що експлуатація безпілотників для доставки посилок клієнтів вагою від 250 кг почнеться з 2022 року.