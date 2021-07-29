Вперше в Україні пошту доставили безпілотником
Компанія "Нова пошта" здійснила перше тестове відправлення посилки за допомогою безпілотника.
Безпілотник Discovery, розробка компанії "Аеродрон", піднявся в небо о 7:00 з аеродрому "Чайка" у Києві і прибув до аеродрому "Коротич" неподалік від Харкова о 12:00.
Він подолав відстань у 480 км. Під час польоту сягав висоти 300 метрів.
"Посилка з сортувального термінала доставляється прямо на аеродром, де її завантажують у спеціальний відсік безпілотника", - розповідають у "Новій пошті" про те, де перебуває вантаж під час польоту.
Безпілотник має повернутися до Києва.
У компанії кажуть, що такий тип транспортування є безпечним.
Безпілотник розпізнає будь-які перешкоди на своєму шляху, у випадку непередбачуваних обставин в нього спрацьовує захисна система, апарат може приземлитися за допомогою спеціального парашута.
"За БПЛА стежить оператор, який контролює апарат на випадок небезпечних моментів та може приймати керування", - розповідають у "Новій пошті".
У "Новій пошті" очікують, що експлуатація безпілотників для доставки посилок клієнтів вагою від 250 кг почнеться з 2022 року.