"Спутник V": країни, що замовили російську вакцину, розлючені зривом поставок

BBC Monitoring

Essential Media Insight

6 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Країни по всьому світу, які замовили російську вакцину від коронавірусу "Спутник V", кажуть, що обіцяні поставки затримуються, а їхні обсяги є значно меншими, ніж передбачають домовленості.

"Спутник" було представлено минулого року як першу вакцину від коронавірусу. І низка країн погодилися купити мільйони доз цієї вакцини.

На початку цього року голова державного російського Фонду прямих інвестицій, який опікується поширенням вакцини за кордоном, заявив, що Росія має "можливості забезпечити вакциною до 700 млн людей за межами Росії" у 2021 році.

Проте і у липні багато країн, що замовили російську вакцину, отримали лише невелику частку з того, за що вони вже заплатили.

Весь цей час Росія просувала "Спутник" в рамках "вакцинної дипломатії", особливо серед країн, які розвиваються. А критику вакцини, що лунала від Заходу, відкидала як "мерзенну пропаганду".

Але хоч спочатку й були сумніви щодо процесу випробовування вакцини, врешті дослідження показали, що вона є безпечною та ефективною.

Іран: отримано лише частку

Одна з країн, що найбільше постраждала від затримок із поставками російської вакцини, - Іран. Тегеран замовив 60 млн доз, а отримав лише невеличку частку.

Ще у лютому повідомили, що за домовленостями з Росією Іран отримає першу партію "Спутник V", - 5 млн доз.

Проте на кінець червня загальна кількість доз, доставлених до Ірану, становила 920 тисяч. До кінця липня вона зросла до 2 млн доз.

Щоб пришвидшити щеплення, було навіть створене спільне підприємство, яке мало виробляти "Спутник" в Ірані.

До того ж Іран отримав ще 5 млн доз вакцин від інших країн, зокрема, Китаю.

Латинська Америка: де обіцяні дози?

Гватемала стала першою країною, яка поскаржилася на брак поставок російської вакцини.

Уряд країни зарезервував мільйон доз у квітні, і заплатив аванс - 79 млн доларів - за 8 млн доз.

На кінець червня місцеві ЗМІ повідомили, що країна отримала лише 150 тисяч доз.

У Гондурасі після зриву поставок уряд заявив, що працює над екстреним планом вакцинації через те, що "постачальник підвів нас".

Болівійські ЗМІ пишуть, що країна отримала лише 745 тисяч доз із обіцяних 5,2 млн на кінець травня. Журналісти припускають, що Росія пообіцяла більше вакцин, ніж може забезпечити.

У січні цього року Мексика та Росія святкували угоду, підписану президентами двох країн, про поставку 24 млн доз "Спутник V". Але за даними мексиканських ЗМІ, поки що надійшло лише 4,1 млн доз.

В Аргентині преса поширила лист, який радник президента Фернандеса надіслав до російського Фонду прямих інвестицій. В ньому йдеться про те, що країна все ще очікує обіцяні 5,5 млн перших та 13,1 млн других доз російської вакцини.

"Наразі весь контракт постав перед ризиком скасування", - йдеться в оприлюдненому в ЗМІ листуванні.

Африка: очікування та посередники

У лютому цього року представники Африканського союзу заявили, що Росія запропонувала 300 млн доз "Спутник V", а також фінансовий пакет до цього. Передбачалося, що поставки мають розпочатися у червні. І до цього часу 11 африканських країн схвалили використання вакцини. Але і в липні, за повідомленнями, надійшла лише незначна кількість вакцин.

У квітні уряд Гани заявив про домовленість щодо 3,4 млн доз. На початок липня надійшло 20 тисяч.

В Анголі у травні отримали 40 тисяч доз із обіцяних 12 млн доз.

На тлі "запізнень" із поставками, в африканських країнах стали з'являтися посередники, які пропонують "Спутник V" за зовсім іншими цінами. У Кенії взагалі вирішили призупинити і без того затримані російські поставки після того, як з'ясувалося, що вакцину вже продають, - за 70 доларів за дозу.

Що пішло не так?

Попри амбітні плани забезпечити своєю вакциною весь світ, Росії важко виробити достатньо вакцин навіть для своїх громадян.

І це враховуючи той факт, що на кінець червня лише 15% росіян, які з підозрою ставляться до урядових програм та нових ліків, отримали першу дозу вакцини.

За інформацією Reuters, внутрішній попит на вакцину дещо зріс по тому, як щеплення стало обов'язковим для деяких працівників. У Москві кажуть, що саме це, до купи із проблемами зі зберіганням вакцини, викликало дефіцит.

Цього тижня в Кремлі заявили, що обов'язково вирішить проблеми із поставками вакцини за кордон, але пріоритетом є задоволення внутрішнього попиту.

Виробництво за кордоном пробуксовує

Від початку 2021 року кілька країн уклали угоди із Фондом прямих інвестицій про виробництво "Спутник V" на місцевих заводах.

Індія, наприклад, збиралася виробляти кілька сотень мільйонів доз на рік. Але наразі початок виробництва відклали до вересня. А це означає, що країнам-замовникам російської вакцини поки що варто розраховувати лише на ту, що виробляють в Росії.

Сербія також зіштовхнулася із труднощами, - як із виробництвом, так і з логістикою процесу.

Виробництво "Спутник V" у Белграді було офіційно розпочато 4 червня на віртуальній церемонії за присутності президентів Сербії та Росії. Але, як повідомляють сербські ЗМІ, у кількох регіонах країни є проблеми навіть із другою дозою щеплення, а у деяких все ще очікують на першу дозу.