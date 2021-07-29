Курорти Туреччини у вогні, олімпійське материнство – теленовини BBC

У випуску новин:

  • Лісові пожежі на півдні Туреччини: стихія загрожує туристам у провінції Анталія та біля Мармариса. Розповіді очевидців.
  • Спорт і материнство. Історія української легкоатлетки Ольги Ляхової, яка після народження дитини не поїхала на Олімпійські Ігри у Токіо.
  • Як кенійські спортсменки з дітьми готуються виступати на Олімпіади.
  • Індонезія потерпає від коронавірусу штаму "Дельта".

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