Курорти Туреччини у вогні, олімпійське материнство – теленовини BBC
У випуску новин:
- Лісові пожежі на півдні Туреччини: стихія загрожує туристам у провінції Анталія та біля Мармариса. Розповіді очевидців.
- Спорт і материнство. Історія української легкоатлетки Ольги Ляхової, яка після народження дитини не поїхала на Олімпійські Ігри у Токіо.
- Як кенійські спортсменки з дітьми готуються виступати на Олімпіади.
- Індонезія потерпає від коронавірусу штаму "Дельта".
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