Україна готується повертати своїх громадян з Туреччини, якщо пожежі посиляться

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Міністерство закордонних справ України розробляє сценарії повернення людей на випадок погіршення ситуації в Туреччині, де вирують лісові пожежі.

Місцеве видання Hurriyet Daily News повідомляє про чотирьох загиблих. Українців серед постраждалих немає.

Лісові пожежі вирують у південній турецькій провінції Анталія, у районах Аксекі та Манавгат, з 28 липня. Вогонь швидко поширився через спеку та сильний вітер.

"Як тільки почалися пожежі у Туреччині, доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає", - написав глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter.

Водночас Україна проробляє сценарії повернення.

Консульство України в Анталії перебуває на зв'язку з туроператорами регіону. Поки що масових звернень від українців чи повідомлень про загрозу їхньому життю чи здоров'ю немає, повідомили в пресслужбі МЗС.

Турецька влада взяла під контроль пожежі поблизу готелів у провінції Анталія. У четвер вогонь спалахнув неподалік курортних міст Мармарис та Бодрум.

Україна допоможе Туреччині у боротьбі з масштабними пожежами, зокрема відправить туди пожежний літак, повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Впритул до готелів

Українські туристи, які відпочивають в Туреччині, напередодні повідомляли, що пожежі наблизилися впритул до популярних курортів у провінції Анталія.

"Вогонь перекинувся, палає дорога на Мармарис", - написала у Facebook Алеся Павлинська, яка відпочиває у регіоні Ічмелер (передмістя Мармариса).

"Ще вчора бачили лише стовпи диму в лісі, а вже сьогодні зранку ми прокинулися, вийшли на вулицю, вже стоїть запах гару, а стовп диму разів у десять більший, а з неба потихеньку падає попіл", - розповіла 29 липня ВВС News Україна Аліна Федяй-Зирянська, яка нині відпочиває у Сіде.

Вона каже, що від попелу люди захищаються медичними масками.

За перші шість місяців 2021 року Туреччину відвідали майже 775 тис. українців.