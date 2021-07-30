Вибух на території психлікарні у Києві: загинув 21-річний хлопець
У Києві стався вибух на території психіатричної лікарні у Шевченківському районі міста. Загинув хлопець, повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Вибух стався близько 23:00 у четвер в недобудованій будівлі на території парку "Кирилівський Гай".
Поліція повідомила, що невстановлений пристрій вибухнув на даху будівлі, загинув хлопець 2000 року народження.
Точну причину його смерті зможуть назвати після судово-медичної експертизи. Але попередньо кваліфікують це як самогубство.
Напередодні ввечері кияни чули гучний вибух у різних районах Києва - у Голосіївському, на Сирці та Дорогожичах.
У соцмережах писали про те, що вибух був такої сили, що дзвеніли шибки у квартирі та спрацювала сигналізація в авто.