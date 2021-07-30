Вибух на території психлікарні у Києві: загинув 21-річний хлопець

1 година тому

Автор фото, Національна поліція

У Києві стався вибух на території психіатричної лікарні у Шевченківському районі міста. Загинув хлопець, повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Вибух стався близько 23:00 у четвер в недобудованій будівлі на території парку "Кирилівський Гай".

Поліція повідомила, що невстановлений пристрій вибухнув на даху будівлі, загинув хлопець 2000 року народження.

Автор фото, Національна поліція

Точну причину його смерті зможуть назвати після судово-медичної експертизи. Але попередньо кваліфікують це як самогубство.

Напередодні ввечері кияни чули гучний вибух у різних районах Києва - у Голосіївському, на Сирці та Дорогожичах.

У соцмережах писали про те, що вибух був такої сили, що дзвеніли шибки у квартирі та спрацювала сигналізація в авто.