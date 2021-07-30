Локдаун у Сіднеї: армія слідкуватиме, щоб люди не відходили далеко від дому

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Минулого року армія допомагала підтримувати карантин у Мельбурні

Влада Австралії направила до Сіднея сотні військових, щоб забезпечити дотримання карантину та стримати поширення COVID-19.

Спалах штаму "Дельта", що розпочався там в червні, призвів до майже 3 тисяч нових випадків зараження та дев'яти смертей.

Солдати австралійських збройних сил пройдуть підготовку на вихідних, а в понеділок почнуть беззбройне патрулювання.

Але багато хто сумнівається в необхідності військового втручання, називаючи його надто жорстким.

Локдаун, що діятиме щонайменше до 28 серпня, забороняє людям залишати свої будинки, за винятком гострої потреби: прогулянок, покупок, догляду за дітьми та інших життєво необхідних причин.

Карантин у Сіднеї діє вже п'ять тижнів, але попри це, коронавірусна інфекція у найбільшому місті країни поширюється. У п'ятницю влада зафіксувала 170 нових випадків.

Правила для всіх

Солдати приєднаються до поліції у місцях найбільшого поширення вірусу, зокрема, щоб обмежити пересування людей відстанню у 10 км від їхнього житла.

Міністр поліції штату Девід Елліотт сказав, що це допоможе, тому що невелика група містян вважає, що "ці правила - не для них".

За даними медиків, вірус переважно поширюється під час "дозволеного переміщення".

Австралійський союз юристів назвав залучення військових "тривожним використанням" армії в умовах ліберальної демократії.

Спалах значною мірою зачепив робітників критичної інфраструктури та великі родини в бідних та етнічно різноманітних передмістях. Там мешкає близько двох мільйонів людей.

Критики кажуть, що ці райони вже зіткнулися з "цілеспрямованими" діями поліції. Вони вказують на те, що обмеження тут жорсткіші, ніж в інших районах Сіднея.

"Наші люди - одна з найбідніших демографічних груп, і зараз вони почуваються обділеними та маргіналізованими", - сказав Стів Кристу, один з місцевих мерів.

"Вони не мають можливості платити за іпотеку, оренду, їжу чи працювати. Кинути армію, щоб забезпечити карантин на вулицях, стане величезною проблемою для цих людей", - сказав він SBS.

Інші закликали уряд збільшити масштаби вакцинації та підтримки постраждалих громад.

Рівень вакцинації в Австралії складає 17% серед дорослого населення - це один з найнижчих показників серед країн Організації економічного співробітництва та розвитку.