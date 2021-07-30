Скарлетт Йоганссон судиться з Disney через "Чорну вдову"

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Disney / Marvel

Акторка Скарлетт Йоганссон, що виконала головну роль у фільмі "Чорна вдова", подала позов проти компанії Disney.

Вона стверджує, що компанія порушила умови контракту і випустила фільм на стрімінговому сервісі Disney+ одночасно з його виходом у кінотеатрах.

Фільм встановив рекорд за касовими зборами під час пандемії Covid-19, зібравши 218 мільйонів доларів за перші вихідні.

Але потім касові збори різко впали, і, за словами Йоганссон, її позбавили потенційного прибутку.

В Україні "Чорна вдова" вийшла в прокат на початку липня, і фільм можна буде подивитися ще весь перший тиждень серпня.

Ціна питання - десятки мільйонів

У відповідь на позов Disney заявила, що "повністю виконала" контракт, і позов акторки "не має під собою жодних підстав".

Йоганссон стверджує, що Marvel Studios, яка належить Disney, пообіцяла їй, що "Чорна вдова" буде виключно "кінорелізом".

За її словами, вона зрозуміла це так, що між кінопрем'єрою та випуском на стрімінговому сервісі мине певний час - традиційно це 90 днів.

Джерела, близькі до акторки, чия зарплатня базується на касових зборах фільму, прогнозують, що вона втратила 50 мільйонів доларів, повідомляють ЗМІ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рекламний щит "Чорної вдови" в Голлівуді, Каліфорнія

Під час пандемії низка голлівудських студій вважали за краще оминати кінотеатри, а натомість випускали свої фільми в інтернеті.

Тепер, коли більшість кінотеатрів знову відкрилися, Disney разом з іншим гігантом Warner Bros вирішили відновити стратегію подвійного випуску своїх основних фільмів.