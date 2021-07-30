Туреччина у вогні: спалені ліси та врятовані тварини. Фото

24 хвилин(и) тому

Четверо людей загинули та майже 200 травмовані через лісові пожежі, які охопили південне узбережжя Туреччини.

Автор фото, Reuters

Пожежі спалахнули 28 липня одразу у чотирьох місцях. Правоохоронці розслідують версію про підпал.

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Автор фото, Reuters

Місцеве видання Hurriyet Daily News з посиланням на турецьке управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій повідомляє, що загинув самотній 82-річний чоловік.

Ще один загиблий - 25-річний чоловік, який хотів допомогти під час пожежі у Мармарисі.

Автор фото, Reuters

У Мармарисі вогонь наблизився впритул до будинків та готелів.

В іншому курортному місті, Бодрумі, розглядали план евакуації, але рятувальникам вдалося стримати вогонь.

Автор фото, Reuters

Мешканці Анталії розповідають, що в місті нічим дихати через запах гару, а балкони вкрив попіл.

Автор фото, Reuters

Вогонь у деяких місцях практично знищив екосистему регіону. Окрім соснових лісів, які постраждали, дуже багато диких і свійських тварин обпечені. Багато згоріли живцем.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

У Мармарисі ветеринарні клініки оголосили, що безкоштовно лікуватимуть тварин, які постраждали від вогню.

Автор фото, Reuters

Анталія - популярний серед українців туристичний регіон. Цього року Туреччину вже відвідали майже 775 тисяч українців.