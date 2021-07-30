Туреччина у вогні: спалені ліси та врятовані тварини. Фото
Четверо людей загинули та майже 200 травмовані через лісові пожежі, які охопили південне узбережжя Туреччини.
Пожежі спалахнули 28 липня одразу у чотирьох місцях. Правоохоронці розслідують версію про підпал.
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Місцеве видання Hurriyet Daily News з посиланням на турецьке управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій повідомляє, що загинув самотній 82-річний чоловік.
Ще один загиблий - 25-річний чоловік, який хотів допомогти під час пожежі у Мармарисі.
У Мармарисі вогонь наблизився впритул до будинків та готелів.
В іншому курортному місті, Бодрумі, розглядали план евакуації, але рятувальникам вдалося стримати вогонь.
Мешканці Анталії розповідають, що в місті нічим дихати через запах гару, а балкони вкрив попіл.
Вогонь у деяких місцях практично знищив екосистему регіону. Окрім соснових лісів, які постраждали, дуже багато диких і свійських тварин обпечені. Багато згоріли живцем.
У Мармарисі ветеринарні клініки оголосили, що безкоштовно лікуватимуть тварин, які постраждали від вогню.
Анталія - популярний серед українців туристичний регіон. Цього року Туреччину вже відвідали майже 775 тисяч українців.