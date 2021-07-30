Чоловіка, якого підозрують у вибухах в поштоматах, затримали. Що про нього відомо
Силовики затримали чоловіка, який надіслав відправлення з саморобною вибухівкою, яка здетонувала у поштоматах Києва та Одеси.
Як повідомили у Київській прокуратурі, за підозрою у скоєнні вибухів затримали 32-річного уродженця Криму.
Чоловік мешкав у Чернівцях, раніше не судимий.
Під час обшуків у помешканні підозрюваного знайшли частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошком, схожим на вибухову суміш, засіб для заглушування GSM сигналу, товарні накладні "Нової Пошти".
Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім'я, додали в прокуратурі.
Вилучені предмети та речовини направили на експертизи. Обставини та мотив злочинів поки що встановлюються, додали в Нацполіції.
Затриманого доставили до Оболонського управління поліції у Києві для слідчих дій.
Йому загрожує до десяти років тюремного ув'язнення.
Вибухи у поштоматах - "тривожний сигнал"
29 липня, близько шостої години ранку, у поліцію повідомили про вибух у скриньці поштомату "Нової пошти" у приміщенні одного із ТЦ на Оболоні. Під час вибуху ніхто не постраждав.
Згодом вибух в поштоматі стався в Одесі.
У "Новій пошті" назвали це "тривожним сигналом ситуації (настроїв) в суспільстві".
Служба доставки вирішила використовувати рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок на усіх терміналах та в депо. Зараз вони є лише в Києві та Львові.
Також НП обіцяє почати працювати із кінологічними службами та унеможливити відправлення посилок через підставних осіб.