Чоловіка, якого підозрують у вибухах в поштоматах, затримали. Що про нього відомо

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна поліція

Силовики затримали чоловіка, який надіслав відправлення з саморобною вибухівкою, яка здетонувала у поштоматах Києва та Одеси.

Як повідомили у Київській прокуратурі, за підозрою у скоєнні вибухів затримали 32-річного уродженця Криму.

Чоловік мешкав у Чернівцях, раніше не судимий.

Автор фото, Київська міська прокуратура

Під час обшуків у помешканні підозрюваного знайшли частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошком, схожим на вибухову суміш, засіб для заглушування GSM сигналу, товарні накладні "Нової Пошти".

Автор фото, Київська міська прокуратура

Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім'я, додали в прокуратурі.

Автор фото, Київська міська прокуратура

Вилучені предмети та речовини направили на експертизи. Обставини та мотив злочинів поки що встановлюються, додали в Нацполіції.

Затриманого доставили до Оболонського управління поліції у Києві для слідчих дій.

Автор фото, Київська міська прокуратура

Йому загрожує до десяти років тюремного ув'язнення.

Вибухи у поштоматах - "тривожний сигнал"

29 липня, близько шостої години ранку, у поліцію повідомили про вибух у скриньці поштомату "Нової пошти" у приміщенні одного із ТЦ на Оболоні. Під час вибуху ніхто не постраждав.

Згодом вибух в поштоматі стався в Одесі.

У "Новій пошті" назвали це "тривожним сигналом ситуації (настроїв) в суспільстві".

Служба доставки вирішила використовувати рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок на усіх терміналах та в депо. Зараз вони є лише в Києві та Львові.

Також НП обіцяє почати працювати із кінологічними службами та унеможливити відправлення посилок через підставних осіб.