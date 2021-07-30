Російський модуль "Наука" раптово розвернув МКС на орбіті. Цей модуль будували 17 років

5 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA Підпис до фото, Модуль "Наука" (в центрі) лише за кілька годин до того пристикувався до МКС

Російський модуль "Наука" за кілька годин після стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС) раптово запустив двигуни. Це змінило положення станції у просторі, а її екіпажу довелося повертати МКС у попередню позицію.

Ніхто з астронавтів не постраждав.

Модуль "Наука" лише нещодавно прибув до МКС після того, як його багато років будували та очікували на старт.

Що сталося з "Наукою"?

Як повідомили у NASA, незаплановане увімкнення двигунів модуля "Наука" сталося у четвер ввечері (о 19:45 за київським часом).

Це розвернуло Міжнародну космічну станцію на 45 градусів.

Центр польотів утратив зв'язок з екіпажем на кілька хвилин під час інциденту, але в NASA кажуть, що астронавти "не відчули жодного руху", поки станція нахилялася по пів градуса на секунду.

Щоб компенсувати зміщення від увімкнених двигунів "Науки", екіпажу довелося запустити двигуни службового модуля "Зірка", а також двигуни вантажного корабля "Прогрес МС-17", пристикованого до модуля "Пошук".

Зараз ситуація стабільна, але через інцидент у NASA відклали запуск корабля Starliner до МКС, запланований на 30 липня.

У "Роскосмосі" після інциденту заявили, що на модулі триває робота із залишками палива - його переводять з польотного режиму в режим "зістикований з МКС".

Таке вже було

Автор фото, NASA Підпис до фото, Зараз ситуація на Міжнародній космічній станції стабільна, кажуть у NASA, модуль "Наука" перевіряють

Ситуація з модулем "Наука" - не перший випадок, коли у зістикованих з МКС апаратів несподівано запускалися двигуни, але це стається рідко, зазначив керівник американської програми МКС Джоел Монталбано.

"Безумовно, таке не трапляється регулярно. Я б сказав, що це, ймовірно, третій або четвертий випадок за понад 20-річну історію існування [МКС]", - сказав він.

Модуль "Наука", призначений для експериментів з біології та фізики, пристикувався до МКС о 16:26 четверга за київським часом.

"Наука" стала першим поповненням російського сегмента орбітальної станції з 2010 року, коли американський шаттл Atlantis доставив на орбіту стикувально-вантажний модуль "Світанок".

Що таке російський модуль "Наука": проєкт з 1995-го року

Автор фото, Reuters

До цього до складу російського сегмента МКС входять п'ять модулів: малі дослідні модулі "Світанок" (відправлений на МКС у 2010 році) і "Пошук" (2009), стикувальний відсік "Пірс" (2001), службовий модуль "Зірка" (2000) і функціонально-вантажний блок "Зоря" (1998, перший модуль МКС).

"Пірс" від'єднають і затопляють у Тихому океані.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Наука" зайняла місце іншого російського модуля "Пірс": на цьому фото видно, як вантажний корабель "Прогрес" відтягує його від МКС, щоб затопити в Тихому океані

"Наука" - найважчий російський модуль станції. Це практично повна копія першого модуля МКС "Зоря".

"Науку" почали будувати ще у 1995 році як наземний дублер "Зорі".

Але в 2004 році вирішили розширити російський сегмент МКС і задля економії "Науку" почали переобладнувати на повноцінний льотний модуль.

З того часу - тобто 17 років - тривала побудова "Науки" та підготовка модуля до старту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зібраний модуль "Наука" перед установкою на ракету "Протон" для відправки у космос

Вперше запуск "Науки" призначили ще на 2007 рік, але через те, що модуль не встигли побудувати у призначені строки, його старт відкладали.

Нарешті ракетоносій "Протон-М" з "Наукою" запустили з космодрому "Байконур" 21 липня, й після певних проблем з двигунами модуль зміг успішно пристикуватися до станції.

20-тонна "Наука" завдовжки сягає 13 метрів, її максимальний діаметр 4,25 м. Модуль відчутно збільшить житловий простір МКС - на 70 кубічних метрів.

Додаткова каюта для астронавта дозволить збільшити російський екіпаж МКС до трьох людей.

Астронавти будуть використовувати новий простір для експериментів, зберігання вантажів та відпочинку.

На борту нового модуля розміщені сонячні батареї (власних джерел енергії на МКС у росіян до цього майже не було: електрику їм переважно постачали американці), система регенерації кисню на шістьох осіб та космічна майстерня.

Окрім того, на модулі є додатковий туалет (у жовтні 2020 року в російському сегменті МКС вже були проблеми з вбиральнею, через що довелося робити ремонт й усувати витік повітря). Загалом же це буде четвертий туалет на МКС.

Але головне призначення "Науки" пов'язане саме з науковими роботами, кажуть її розробники.

Всередині модуля є 20 робочих місць, обладнаних для наукових досліджень. Основні напрямки: квантова фізика, матеріалознавство, біоінженерія, космологія та інші галузі знання, зокрема і сільське господарство.

Ще 13 робочих місць розміщені на зовнішній стороні модуля - для експериментів у вакуумі. Але виходити у відкритий космос для цього не обов'язково. Більшу частину робіт можна буде виконувати за допомогою робота-маніпулятора ERA, створеного для російського сегмента МКС Європейським космічним агентством та оснащеного чотирма інфрачервоними камерами.

Автор фото, ESA Підпис до фото, "Європейська роботизована рука" - European robotic arm

Назва робота ERA розшифровується як "Європейська роботизована рука" (European Robotic Arm). Завдовжки вона сягає 11 метрів і дозволяє переміщати в відкритому космосі вантажі вагою до восьми тонн, зокрема і людей.