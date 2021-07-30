Пожежі в Туреччині очима українців: "Просто Апокаліпсис"
Вогонь у Туреччині лютує у популярних серед українських туристів провінціях Анталія та Мугла. Він швидко поширюється через спеку і вітер.
Лісові пожежі наблизилися впритул до курортів Мармарис і прилеглого Ічмелера. Там евакуюють готелі та місцевих мешканців.
У провінції Анталія вогонь вирує в районах Манавгат й Аксекі.
МЗС України готує сценарії повернення громадян додому на випадок погіршення ситуації.
Видання Hurriyet Daily News повідомляє про чотирьох загиблих. Українців серед постраждалих немає.
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