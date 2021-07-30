Пожежі в Туреччині очима українців: "Просто Апокаліпсис"

1 година тому

Вогонь у Туреччині лютує у популярних серед українських туристів провінціях Анталія та Мугла. Він швидко поширюється через спеку і вітер.

Лісові пожежі наблизилися впритул до курортів Мармарис і прилеглого Ічмелера. Там евакуюють готелі та місцевих мешканців.

У провінції Анталія вогонь вирує в районах Манавгат й Аксекі.

МЗС України готує сценарії повернення громадян додому на випадок погіршення ситуації.

Видання Hurriyet Daily News повідомляє про чотирьох загиблих. Українців серед постраждалих немає.