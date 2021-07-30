Біля Офісу президента сутички поліції та противників ЛГБТ-РейвахПрайду
Біля Офісу президента у Києві поліція побилася із противниками ЛГБТ-РейвахПрайду, який о 17:30 має початись на Банковій, передає кореспондентка ВВС News Україна Вікторія Жуган.
За її словами, сутичка почалася, коли противники ЛГБТ-РейвахПрайду побачили, що поліцейські тримають двох жінок - представниць правих організацій.
Поліція та противники заходу застосували сльозогінний газ. Кореспондентка ВВС News Україна каже про щонайменше двох затриманих учасників сутички.
На вулиці Банковій дуже багато правоохоронців.
Противників ЛГБТ-рейваху близько 200 людей - це представники організацій "Основа майбутнього" і "Традиція та порядок".
Противники рейваху у розмові з ВВС News Україна обурюються і самою подією, і тим, що їх не пускають на Банкову. Кажуть, що заявляли свою акцію як мирну.
Одна з жінок заявила, що прийшла "захищати своїх дітей".
ЛГБТ-рейвах мав розпочатись о 17:30 та тривати до 21.
Виступати на ньому має DJ Nastia, яка також є дружиною відомого політика Сергія Лещенка.
Цього року музичний ЛГБТ-РейвахПрайд відбувається замість звичного прайду.
Уповноважена з прав людини Людмила Денісова закликала утриматися від насильства проти учасників заходу.