Біля Офісу президента сутички поліції та противників ЛГБТ-РейвахПрайду

1 година тому

Автор фото, ВВС

Біля Офісу президента у Києві поліція побилася із противниками ЛГБТ-РейвахПрайду, який о 17:30 має початись на Банковій, передає кореспондентка ВВС News Україна Вікторія Жуган.

За її словами, сутичка почалася, коли противники ЛГБТ-РейвахПрайду побачили, що поліцейські тримають двох жінок - представниць правих організацій.

Поліція та противники заходу застосували сльозогінний газ. Кореспондентка ВВС News Україна каже про щонайменше двох затриманих учасників сутички.

Автор фото, ВВС

Автор фото, ВВС

На вулиці Банковій дуже багато правоохоронців.

Противників ЛГБТ-рейваху близько 200 людей - це представники організацій "Основа майбутнього" і "Традиція та порядок".

Противники рейваху у розмові з ВВС News Україна обурюються і самою подією, і тим, що їх не пускають на Банкову. Кажуть, що заявляли свою акцію як мирну.

Одна з жінок заявила, що прийшла "захищати своїх дітей".

ЛГБТ-рейвах мав розпочатись о 17:30 та тривати до 21.

Автор фото, ВВС

Виступати на ньому має DJ Nastia, яка також є дружиною відомого політика Сергія Лещенка.

Цього року музичний ЛГБТ-РейвахПрайд відбувається замість звичного прайду.

Автор фото, ВВС

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова закликала утриматися від насильства проти учасників заходу.