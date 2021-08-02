"В Україні почуваюсь безпечно". Чоловік олімпійки Тимановської розповів про плани та стан дружини

36 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Арсеній Зданевич та Крістіна Тимановська

У понеділок стало відомо, що Арсеній Зданевич, чоловік білоруської олімпійки Крістіни Тимановської, виїхав з Білорусі та в'їхав в Україну.

25-річний Зданевич покинув Батьківщину після того, як напередодні його дружина, учасниця олімпійської збірної Білорусі, заявила, що її намагалися силоміць вивезти з Токіо, де відбувається Олімпіада, до Білорусі.

Спортсменка відмовилася летіти та попросила про захист та допомогу японської поліції та Міжнародного олімпійського комітету. Виліт Тимановської з Токіо в Білорусь зупинили вже в аеропорту, а ніч спортсменка провела в готелі поблизу нього.

Польща вже надала Тимановській гуманітарну візу, очікується, що вона може найближчими днями полетіти у цю країну. Зараз вона перебуває у посольстві Польщі в Токіо.

ВВС News Україна вдалося поспілкуватися з Арсенієм Зданевичем, чоловіком Крістіни, в Україні. Своє точне місце перебування він не називає з міркувань безпеки.

"В Україні почуваюсь безпечно", - розповідає чоловік. Каже, що був тут кілька разів проїздом.

Сам Арсеній теж спортсмен: майстер спорту, працював тренером з фітнесу. У 2018 році закінчив університет у Бресті за спеціальністю "фізична культура".

Пан Зданевич каже, що поки що не ясно, якими будуть дії подружжя далі. Сам він вирушив до України, бо тут у нього є знайомі.

"Рішення про виїзд ухвалив протягом пів години. Не відчував, що за мною стежать, спокійно пройшов кордон, зараз у безпеці".

У самої Крістіни, за його словами, в Білорусі залишилася мама.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Крістіна Тимановська в аеропорту Токіо

"Поки що немає інформації, що там далі і як. Поки що все добре, вони нас підтримують", - сказав він на запитання ВВС про плани щодо інших членів родини.

Крістіна вже отримала запрошення виступати за Польщу.

"Польща вже готова вступитись за мою дружину з можливістю виступати за Польщу", - додав він.

За словами Арсенія, Крістіна Тимановська зараз перебуває "в нормальному стані".

"Психологічний стан нормальний. Хоча білоруські ЗМІ пишуть про психічні проблеми", - сказав Арсеній.

На питання, чи підтримували вони з дружиною протести в Білорусі, Арсеній коротко відповів: "Політикою не цікавилися і в протестах не брали участі".

Арсен Зданевич припускає, що вони з дружиною готові повернутись у Білорусь, але "якщо нас не посадять і не буде кримінальних справ".

Раніше Крістіна Тимановська заявила, що її хотіли вивезти з Токіо без її згоди. Відео заяви розміщене у Telegram Білоруського фонду спортивної солідарності - організації, яка підтримує спортсменів, яких переслідують за політичні погляди.

Представник фонду спортивної солідарності Анатоль Котау заявив ВВС, що "вона (Тимановська - Ред.) боїться репресій проти своєї родини у Білорусі, і це є найбільшим страхом для неї зараз".

Критикувала тренерів

Попередню ніч 24-річна Крістіна Тимановська провела у готелі біля аеропорту Ханеда.

Спортсменка твердить, що у неділю її силою привезли до аеропорту і хотіли відправити додому за те, що вона критикувала тренерів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У неділю Крістіну вивезли до аеропорту в Токіо

У неділю в своєму відеозверненні спортсменка попросила Міжнародний олімпійський комітет про допомогу, поскаржившись на тиск і те, що її проти її волі хочуть вивезти в Білорусь.Представники Білорусі натомість твердять, що причиною перевезення був "емоційний стан" олімпійки.

У понеділок Тимановська мала вийти на змагання з легкої атлетики на дистанції 200 м серед жінок.

Але до цього у відео в Instagram спортсменка розповіла, що по тому, як кілька членів національної команди не були допущені до змагань на 400 метрів, цю дистанцію наказали пробігти їй.

Відео олімпійки викликало критику білоруських державних ЗМІ, які звинуватили її у відсутності "командного духу".

Майже рік тому, у серпні 2020 року у Білорусі спалахнули масові протести, учасники яких вважали результати президентських виборів сфальсифікованими. За офіційними результатами на тих виборах переміг багаторічний лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Протести були жорстко придушені.