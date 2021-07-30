Штам "Дельта": надзвичайна ситуація в Японії та "другий Ухань" у Китаї

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У Токіо кількість нових випадків хвороби б'є рекорди попри карантинні заходи

В Японії надзвичайні заходи, пов'язані зі зростанням кількості хворих, вирішили розширити, а також поширити їх не лише на Токіо, але й на інші регіони країни, в якій проходять Олімпійські ігри.

Карантинні обмеження поширили на передмістя столиці, а також на Осаку.

Різке зростання нових випадків коронавірусу пов'язують із поширенням "Дельти".

Цього тижня кількість нових випадків перевищила 10 тисяч на добу. І понад третина з них - у Токіо, де відбувається більшість олімпійських подій.

60% місць, виділених у столичних лікарнях для важких хворих на коронавірус, вже заповнені.

Від початку Ігор організатори повідомили про понад 200 виявлених випадків Covid-19 серед спортсменів. Проте, кажуть вони, суворі обмеження, за яких проходить ця Олімпіада, дозволяють сказати, що вона не стала джерелом поширення хвороби.

Проте в Японії вже говорять про те, що проведення Олімпійських ігор за таких обставин надсилає суперечливий сигнал японцям, які змушені обмежувати себе через карантин і надзвичайну ситуацію.

"Люди нічого не можуть планувати і постійно занепокоєні тим, скільки це триватиме, а через це їм все важче жити з усвідомленням, що вони не зможуть повернутися до нормального життя", - цитує Reuters міністра охорони здоров'я Японії Норіхіша Тамура.

Нові карантинні обмеження передбачають, що бари та ресторани не зможуть продавати алкоголь і закриватимуться раніше.

У трьох регіонах, які в Японії називають префектурами, включно із Осакою, обмеження діятимуть з 2 до 31 серпня. Обмеження, що вже діяли в Токіо, подовжені ще на місяць.

Втім, на відміну від деяких інших країн регіону, в Японії уряд лише радить громадянам працювати з дому, але поки що не вимагає цього.

У розмовах з кореспондентами ВВС японці досить скептично оцінюють нинішні карантинні заходи, твердячи, що більшість вже просто звикли до них, а новий сплеск поширення хвороби не зупиняє тих, хто хоче проводити час у громадських місцях.

"Якщо уряд дійсно хоче зупинити поширення хвороби, нас треба замкнути вдома і надати фінансову допомогу", - заявив один із співрозмовників ВВС.

Станом на зараз лише 30% населення країни повністю вакциновані. Японська влада хоче прищепити всіх охочих до жовтня чи листопада.

В інших країнах регіону - передусім, в Китаї та Австралії - також різко зросла кількість нових випадків коронавірусу та посилені обмеження.

Ухань повертається?

Нова хвиля коронавірусу, яку спочатку зафіксували в Нанкіні, поширилася на п'ять провінцій Китаю та Пекін. Державні ЗМІ кажуть про найшвидше поширення хвороби від початку спалаху в Ухані.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Нанкіні розпочинають масово тестувати через швидке поширення коронавірусу

Від 20 липня, коли в аеропорті Нанкіну виявили перших хворих, заразилися ще 200 людей. Місцевий чиновник Дінг Чжи повідомив, що перших хворих виявили серед працівників аеропорту, які прибирали літак із Росії, який прилетів 10 липня.

За повідомленням агенції Сіньхуа, працівники не дотримувалися вимог безпеки праці, а керівництво аеропорту отримало догану від Комуністичної партії.

Семеро з перших інфікованих у критичному стані. Всі польоти із Нанкіну припинені до 11 серпня.

Хоча наразі невідомо, чи були вакциновані працівники аеропорту, всі ці події пожвавили дискусії у соцмережах щодо того, наскільки ефективними є китайські вакцини.

Низка країн Південно-Східної Азії, які раніше покладалися на вакцини з Китаю, вже оголосили, що користуватимуться іншими вакцинами.

Місцева влада також оголосила про масове тестування - перевірять 9,3 млн жителів міста, а також приїжджих, повідомила агенція Сіньхуа.

У соцмережах є багато фото довгих черг на тестування. А влада закликає вдягати маски та дотримуватися дистанції, аби не заразитися у черзі на тест.

У Китаї так само вважають, що за новою хвилею стоїть більш заразний штам "Дельта".