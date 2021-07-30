Пік інфляції і втрати від "Дельти". Прогноз НБУ на осінь

52 хвилин(и) тому

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Ризиками для української економіки на найближчий час є можливе посилення карантину, а також триваліший, ніж передбачалося раніше, інфляційний сплеск. Такий висновок міститься в звіті Нацбанку за липень.

За його оцінками, карантини у першому півріччі цього року вже коштували українській економіці 0,6% ВВП.

Наступний локдаун, який можуть запровадити через поширення штаму "Дельта", потягне ще на 0,6%.

"Втрати від можливого локдауну через розповсюдження "Дельти" в Україні оцінюються в 0.6% річного ВВП у разі його тривалості протягом одного місяця", - уточнюють у звіті.

Водночас там припускають, що у разі, як обмежувальні заходи запровадять в режимі карантину "червоних зон", втрати будуть трохи меншими - до 0.4% ВВП за кожний місяць додаткових обмежень.

Втім, в НБУ поки що не змінюють прогнозу щодо того, як зросте економіка цього року.

Там і надалі очікують зростання ВВП на 3,8%.

Крім того, як і в попередніх прогнозах, НБУ висловлює стурбованість тим, що у співпраці з МВФ немає прогресу:

"Гальмування у виконанні угоди про співпрацю з МВФ створює ризики для фінансування дефіциту державного бюджету, передусім у наступні роки, - йдеться у звіті. - Також це може призвести до погіршення інфляційних та курсових очікувань, що змусить центробанк проводити жорсткішу монетарну політику".

Іншими словами, якщо, як і раніше, домовленостей про нову порцію кредиту від МВФ не буде, бюджетні видатки (які можуть зрости через пандемію) буде важче профінансувати.

Також варто готуватися до зміни курсу гривні, подальшого росту цін та подорожчання кредитів.

Осінній пік

За перше пів року інфляція майже удвічі перевищила цільову і у червні сягнула 9,5%.

Головна причина - зростання світових цін на енергоносії та продовольство, особливо на газ та соняшникову олію, вважають у Нацбанку. Там називають нинішню інфляцію в Україні "імпортованою".

В НБУ прогнозують, що вже незабаром інфляція перевищить 10%. Пік зростання припаде на осінь, потім трохи уповільниться, а до цільового показника повернеться лише у наступному році.

"Після піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю, корегуванню глобальних цін на енергоносії, вичерпанню ефекту низької бази порівняння", - вважають в НБУ.

Нацбанк також переглянув свій прогноз щодо інфляції на кінець 2021 року. Якщо раніше там прогнозували 8% зростання, то тепер вважають, що за рік ціни підвищаться на 9,6%.