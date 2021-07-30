Суддю-втікача Чауса затримали. НАБУ вимагає віддати їм

1 година тому

Автор фото, UKROP

Українського суддю Миколу Чауса, який чотири роки переховувався від правосуддя у Молдові і звідки його викрали у квітні, знайшли у Вінницькій області.

Інформацію про затримання Чауса правоохоронцями підтвердило Національне антикорупційне бюро.

"Станом на 15:30 правоохоронці, які, за нашою інформацією, затримали підозрюваного екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва, на зв'язок із детективами НАБУ не виходили. Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро", - повідомило НАБУ.

Як повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на власні джерела, до поліції зателефонував житель села Мазурівка, що на Вінниччині, і повідомив, що знайшов екссуддю Миколу Чауса.

За його словами, Чаус начебто прийшов сам і розповів, що його викрали невідомі.

В інтернеті оприлюднили фото Чауса, на якому він сидить напівоголений у якомусь приміщенні.

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що Чауса затримала поліція, але його "перехопили" співробітники СБУ та відвезли у невідомому напрямку. Хоча його мали передати НАБУ, яке розслідує справу проти нього.

Водночас у поліції Вінницької області відмовилися коментувати ситуацію.

"Жодних коментарів не даємо, це не наша підслідність", - повідомили у пресслужбі Вінницької поліції. На уточнення ВВС News Україна, чи був факт затримання, відповіли - "Вибачте, не можемо коментувати".

Автор фото, Цензор.нет

Хто такий Микола Чаус

В Україні тодішній суддя Миколи Чауса став фігурантом безлічі скандалів, гучних звинувачень та кількох кримінальних проваджень.

Зокрема, на посаді судді Дніпровського райсуду Києва Чаус ухвалював рішення щодо активістів Автомайдану, забираючи права у людей, які брали участь в акціях протесту проти влади Віктора Януковича.

Суддю намагалися притягнути до відповідальності, але зробити це так і не вдалося. Вища рада правосуддя відмовилася звільнити суддю. Його також не люстрували, хоча він підпадав під закон про люстрацію.

У серпні 2016 року Чауса звинуватили у вимаганні та отриманні хабаря у 150 тис. доларів. Співробітники Національного антикорупційного бюро знайшли на городі судді гроші, закопані в банках.

Автор фото, НАБУ

У вересні Верховна Рада дозволила арештувати Чауса, але він уже зник. У листопаді його оголосили в міжнародний розшук, а згодом стало відомо, що Чаус незаконно перетнув кордон з Молдовою та просить там політичного притулку.

Автор фото, ВВС

З посади судді Миколу Чауса звільнили лише за рік - у 2017 - за прогули на роботі.

Влада Молдови відмовила Чаусу у політичному притулку, але й не екстрадувала суддю-втікача, як того вимагала українська влада.

Викрадення екссудді

3 квітня 2021 року 54-річного Миколу Чауса викрали троє невідомих посеред дня на вулиці Кишинева. Відео викрадення у дуже поганій якості опублікували молдовські ЗМІ - начебто когось силоміць садять у білий вантажний мікроавтобус.

Інформацію про викрадення підтвердили молдовські правоохоронні органи, повідомивши, що Чауса вивезли з Молдови через кордон з Україною. Ситуацію прокоментувала навіть президентка країни Мая Санду.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Історія з Чаусом може негативно вплинути на стосунки двох країн

Представники української влади офіційно заявили, що про викрадення нічого не знають. А молдовські телеграм-канали та ЗМІ розмірковували, хто стоїть за викраденням і кому це може бути вигідно.

У липні Генпрокуратура Молдови завершила розслідування у справі щодо зникнення Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення Чауса причетні "спецструктури України".