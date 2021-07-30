РНБО погрожує енергокомпаніям олігархів. Назвали конкретні імена
Рада Нацбезпеки розглядає можливість запровадження тимчасових адміністрацій на підприємствах енергетики. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, РНБО спостерігає небезпечні тенденції у галузі енергетики, а також бачить ознаки монополізації на ринку електроенергії.
Пан Данілов перелічив прізвища бізнесменів, яких може стосуватися таке рішення РНБО.
"Існує вісім прізвищ, вони не є секретом: це пан Ахметов, Новинський, брати Суркіси, Григоришин, Боголюбов, Коломойський, Льовочкін, Бойко, і громадянин Російської Федерації Воєводін. Вони володіють розподільчою мережею, яка є безпосередньо в їхній власності", - заявив секретар РНБО.
"Ми не будемо говорити, в який спосіб вони цю власність отримали. Ми кажемо про те, що є загроза національній безпеці, - заявив секретар РНБО. - Ми розглядаємо можливість запровадження тимчасових адміністрацій - у разі необхідності, у разі загрози".
Пан Данілов наголосив, що влада не дозволить маніпулювати тарифами, і повідомив що для вразливих верств населення вартість електричної енергії не підвищиться.
До кінця літа уряд обіцяв визначитися, що буде із тарифами на електроенергію для населення в умовах, коли дія PSO, тобто державного регулювання тарифів, буде скасована. Раніше у міністерстві енергетики припускали, що це може призвести до того, що цифри у платіжках зростуть удвічі.
Ситуація ускладнюється і мільярдними боргами між учасниками ринку електроенергії, які почали накопичуватися як через запровадження реформи ринку електроенергії, так і через проблеми із боргами за "зеленим тарифом" для виробників електрики з відновлювальних джерел. Рішення, які уряд ухвалив для розв'язання проблем рік тому, так і не спрацювали.
Крім ситуації на ринку електроенергії, на засіданні РНБО також звернули увагу і на розподіл газу.
"На сьогодні там є тотальна монополія. Одна з компаній володіє 70% облгазів, - повідомив секретар РНБО. - Це безпосередньо має відношення до пана Фірташа".
Майже ті самі прізвища називав і президент Зеленський, коли навесні цього року повідомив про плани "будувати країну без олігархів".
Відповідні законопроєкти, подані з ініціативи президента, вже пройшли перше читання у Верховній Раді. Передбачається, що друге читання має відбутися восени.
До одного із проєктів вже внесено понад 10 тисяч правок, до іншого - понад 4 тисячі.