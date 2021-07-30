РНБО погрожує енергокомпаніям олігархів. Назвали конкретні імена

8 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Рада Нацбезпеки розглядає можливість запровадження тимчасових адміністрацій на підприємствах енергетики. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, РНБО спостерігає небезпечні тенденції у галузі енергетики, а також бачить ознаки монополізації на ринку електроенергії.

Пан Данілов перелічив прізвища бізнесменів, яких може стосуватися таке рішення РНБО.

"Існує вісім прізвищ, вони не є секретом: це пан Ахметов, Новинський, брати Суркіси, Григоришин, Боголюбов, Коломойський, Льовочкін, Бойко, і громадянин Російської Федерації Воєводін. Вони володіють розподільчою мережею, яка є безпосередньо в їхній власності", - заявив секретар РНБО.

"Ми не будемо говорити, в який спосіб вони цю власність отримали. Ми кажемо про те, що є загроза національній безпеці, - заявив секретар РНБО. - Ми розглядаємо можливість запровадження тимчасових адміністрацій - у разі необхідності, у разі загрози".

Пан Данілов наголосив, що влада не дозволить маніпулювати тарифами, і повідомив що для вразливих верств населення вартість електричної енергії не підвищиться.

До кінця літа уряд обіцяв визначитися, що буде із тарифами на електроенергію для населення в умовах, коли дія PSO, тобто державного регулювання тарифів, буде скасована. Раніше у міністерстві енергетики припускали, що це може призвести до того, що цифри у платіжках зростуть удвічі.

Ситуація ускладнюється і мільярдними боргами між учасниками ринку електроенергії, які почали накопичуватися як через запровадження реформи ринку електроенергії, так і через проблеми із боргами за "зеленим тарифом" для виробників електрики з відновлювальних джерел. Рішення, які уряд ухвалив для розв'язання проблем рік тому, так і не спрацювали.

Крім ситуації на ринку електроенергії, на засіданні РНБО також звернули увагу і на розподіл газу.

"На сьогодні там є тотальна монополія. Одна з компаній володіє 70% облгазів, - повідомив секретар РНБО. - Це безпосередньо має відношення до пана Фірташа".

Майже ті самі прізвища називав і президент Зеленський, коли навесні цього року повідомив про плани "будувати країну без олігархів".

Відповідні законопроєкти, подані з ініціативи президента, вже пройшли перше читання у Верховній Раді. Передбачається, що друге читання має відбутися восени.

До одного із проєктів вже внесено понад 10 тисяч правок, до іншого - понад 4 тисячі.