ЛГБТ вечірка під Офісом президента і сутички правих із поліцією. Теленовини ВВС
У випуску 30 липня:
- Представники ЛГБТ-спільноти влаштували на Банковій рейв-протест. Проти цього виступили праві радикальні організації, які побилися із поліцією.
- У Токіо черговий спалах коронавірусу. Як це пов'язано із Олімпіадою?
- Неекологічні біткоїни. Виробництво криптовалюти шкодить довкіллю не менше важкої промисловості.
- І плювання на панголінів. Зоозахисники намагаються врятувати унікальних тварин від вимирання.
Читайте також: Спочатку бійка, потім танці: ЛГБТ-РейвахПрайд на Банковій
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.