ЛГБТ вечірка під Офісом президента і сутички правих із поліцією. Теленовини ВВС

У випуску 30 липня:

  • Представники ЛГБТ-спільноти влаштували на Банковій рейв-протест. Проти цього виступили праві радикальні організації, які побилися із поліцією.
  • У Токіо черговий спалах коронавірусу. Як це пов'язано із Олімпіадою?
  • Неекологічні біткоїни. Виробництво криптовалюти шкодить довкіллю не менше важкої промисловості.
  • І плювання на панголінів. Зоозахисники намагаються врятувати унікальних тварин від вимирання.

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