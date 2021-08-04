Танцюючий вчитель з Полтавщини підкорив мережу

7 годин(и) тому

Василю Маслею 31 рік. Він викладає історію та правознавство у школі в селі Маячка на Полтавщині, яку сам і закінчив.

Після університету пан Василь повернувся до рідного села, а кілька тижнів тому виграв конкурс на посаду директора школи. На початку серпня він формально очолить школу.

У 2017 році Василь Маслей влаштував випускникам подарунок - разом з іншими вчителями станцював для дітей під пісню Едіт Піаф.

Публіка настільки тепло прийняла виступ, що відтоді вчитель з колегами щороку готують танцювальні номери.

Цьогорічний танець з випускного балу в Маячці просто розірвав соцмережі.

ВВС поспілкувалася з паном Василем і розпитала його про танці, роль учителя та натхнення.