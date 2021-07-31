Кубинці хотіли переплисти з Росії в ЄС на надувних матрацах. Їх затримали

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Річка Нарва, що розташована на кордоні Естонії й Росії, впадає у Балтійське море

На кордоні Росії та Естонії затримали трьох кубинців. За даними російських прикордонників, вони намагалися переплисти Нарву на надувних матрацах та у такий спосіб перебратись з Росії до Естонії, що входить до складу ЄС.

За словами прикордонників, кубинці пояснили їм, що кінцевою метою їхньої подорожі була Іспанія - там мешкає донька одного з них. Але віз у них не було, тому спочатку їм потрібно було якось потрапити на територію Євросоюзу - наприклад, через Естонію.

Для реалізації свого плану громадяни Куби ретельно вивчили місцевість та придбали надувні матраци для подолання річки Нарва, кажуть російські прикордонники. При собі вони мали сумки з особистими речами та засобами особистої гігієни, а також документи, що засвідчують особу.

Затриманих доправили до центра тимчасового перебування іноземців. За словами прикордонників, їх оштрафують та депортують на батьківщину.

За останні 60 років втекти з Куби намагалися десятки тисяч людей. При цьому зазвичай вони намагаються дістатись не Європи, а США, що розташовані відносно недалеко від острова.