Чому Данилюк запросив Милованова на день народження і вдарив в око

52 хвилин(и) тому

Автор фото, "Українська правда" / Віктор Чумак Підпис до фото, Милованов і Данилюк на дні народження останнього

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк на святкуванні власного дня народження вдарив ексміністра економіки, а нині радника голови Офісу президента Тимофія Милованова.

Конфлікт пояснюють тим, що конкурсна комісія на голову Бюро економічної безпеки, яку очолює Милованов, не пропустила кандидатуру Данилюка.

Бійка на дні народження

Про бійку повідомило видання "Українська правда" у п'ятницю ввечері, чий журналіст Роман Кравець був серед гостей Данилюка.

За даними видання, Данилюк та Милованов відійшли поговорити і почали сваритися.

Автор фото, Віктор Чумак Підпис до фото, "Це розборка!" - написав про спілкування Данилюка з Миловановим колишній головний військовий прокурор Віктор Чумак

"Після цього Данилюк попросив Милованова залишити свято та доповісти Єрмаку, що його вигнали з дня народження. В якийсь момент Милованов звернувся до Данилюка зі словами: "Тобі згадати, як ти в часи Януковича працював?" - пише "Українська правда".

Далі Олександр Данилюк зі словами "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані" вдарив Тимофія Милованова.

Іменинника і його гостя розбороняли депутат Київради Дмитро Білоцерківець та ексзаступник генпрокурора Віктор Трепак, який і вивів Тимофія Милованова зі свята.

За даними "Української правди", у Милованова постраждала брова.

За кілька хвилин до інциденту він у своєму Facebook постив фото привітання Данилюка.

Що каже Милованов

У суботу зранку Тимофій Милованов пояснив ситуацію.

Він прив'язав її з тим, що конкурсна комісія з відбору голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) відхилила кандидатуру Олександра Данилюка через те, що той не провів нострифікацію (погодження) свого диплома з США відповідно до українських вимог.

БЕБ має стати головним органом, який розслідуватиме економічні злочини, зараз йде відбір керівника цього органу.

Тимофій Милованов підтвердив, що Олександр Данилюк вдарив його, "бо кандидату не сподобалось рішення комісії про його відсторонення від конкурсу".

Автор фото, Тимофій Милованов Підпис до фото, Милованов опулікував запрошення від Данилюка на день народження

"Кандидат каже що він реформатор, що на комісію чинили тиск щоб його відсторонити. А насправді - тиск чинить сам реформатор. І тоді це не реформатор, а гопнік", - написав Милованов.

Він додав, що Данилюк його нібито попередив про те, що кандидати, яких відсіяли, "будуть намагатися дискредитувати конкурс через використання недоброчесних правоохоронців в різних правоохоронних органах: від поліції до служби безпеки, від НАБУ до НАЗК".

"Так, ми друзі з Данилюком. Він дуже ображається на рішення комісії, але як ви бачите моя дружба з ним не вплинула на рішення. Тепер він трохи перейшов норми прийнятного, чим ще раз підтвердив що рішення про недопуск було правильним. Але він все одно нормальна людина", - написав пізніше Тимофій Милованов в одному з коментарів.

Водночас сам Олександр Данилюк пов'язує своє відсторонення від конкурсу в БЕБ зі свідомим небажанням Офісу президента давати йому цю посаду.

Відносини Данилюка і Милованова

Автор фото, Тимофій Милованов Підпис до фото, За кілька хвилин до "розборок"

За кілька днів до зустрічі на дні народження Данилюк та Милованов вже посварилися в ефірі "24 каналу".

"Твоя відповідальність буде в тому, що цей орган очолить людина, яка буде повністю контрольована і яка буде тиснути на бізнес", - висунув претензцію Данилюк Милованову.

"Сашо, від мене так само, як від тебе, вимагали нострифікацію, коли я подавався в наглядову раду НБУ. І я не вимахувався у Facebook, я пішов, її зробив, і мій диплом нострифікований. Так, я теж бісився", - заявив тоді Милованов.

На що Олександр Данилюк назвав його "ручним чиновником" Офісу президента.

"Ручна конкурсна комісія виключила мене з конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, яке я придумав, запропонував та системно намагався запустити протягом понад 10 років", - нарікав перед цим Олександр Данилюк у своєму Facebook.

"Мова зараз не про Данилюка - мова про те, що нас усіх мають за повних дурнів! Це не просто профанація замість конкурсу, це ганьба найвищого гатунку! І це - руйнування БЕБ із самого його початку", додав Олександр Данилюк.

Удар в око Милованова він ще не коментував.

Олександр Данилюк та Тимофій Милованов раніше вважалися ключовими членами команди Зеленського.

Олександр Данилюк був одним з перших політиків, які підтримали Володимира Зеленського ще під час виборчої кампанії 2019 року, він літав з ним у Париж на першу міжнародну зустріч у складі так званої "дрім-тім Зеленського".

Автор фото, Володимир Зеленський Підпис до фото, "Дрімтім" Зеленського на початку його політичної кар'єри. Данилюк крайній ліворуч

Згодом він отримав посаду секретаря РНБО, хоча медіа писали, що Олександр Данилюк мав значно більші амбіції.

Пропрацювавши в Радбезі кілька місяців Данилюк написав заяву про відставку, а згодом почав критикувати владу Зеленського.

Тимофій Милованов був одним з викладачів у "Школі депутата" в Трускавці для президентської партії "Слуга народу", а потім став міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Однак у березні 2020 року Милованова відправили у відставку разом з прем'єром Гончаруком.

Пізніше Тимофій Милованов став радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.