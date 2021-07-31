Геть спідниці і підбори! Українська авіакомпанія переодягла стюардес
Українська авіакомпанія SkyUp з осені запроваджує новий образ своїх стюардес.
Замість "сексапільних помічниць" на підборах у спідницях та з яскравим макіяжем, бортпровідниці будуть носити брюки та кросівки.
"Вже восени 2021 року пасажирів SkyUp зустрічатимуть бортпровідниці в формі SkyUp Champions. І це не просто більш зручний і стильний одяг, а принципово нове бачення", - пише авіакомпанія.
Образ стюардес як "чемпіонок" їй допомогла створити фешн-агенція Frame Fashion Consultancy.
Там кажуть, що багато елементів сучасного іміджу бортпровідниць насправді дуже застарілі.
"Їхня поява в образі різних десятиліть була викликана потребами того часу: головний убір від способу військової подруги в 30-і, рукавички медсестри в 40-і з появою їжі на борту, сексапільна помічниця в костюмі з акцентом на жіночих формах під час сексуальної революції", - пояснює керівниця проєкту Ольга Цареградська.
"Вони явно не відповідають сучасному духу часу: капелюх псує волосся при кріпленні, хустку на шиї потрібно поправляти, а в костюмах, які щільно прилягають до тіла, стюардеси часто відчувають до себе неповажне ставлення", - додає голова Frame Fashion Consultancy.
За її словами, саме неповага зі сторони пасажирів турбує бортпровідниць більше, ніж незручний одяг і взуття.
Тому з осені стюардеси SkyUp будуть носити брюки замість костюмів зі спідницями, кросівки - замість туфель на підборах, та більш стриманий макіяж.
"Головним акцентом образу стала хустка небесно-голубого кольору, яка кріпиться до еполетів жакета та пальто", - додають у авіакомпанії.
Елементи нового образу стюардес створили з кількома українськими брендами.
Проти сексуалізації жінок
Як відзначають у ЗМІ, авіакомпанія з України стала однією з перших у світі, що почали змінювати образ своїх стюардес та відходити від об'єкту "сексуальних фантазій".
Загалом же зміна жіночих костюмів у різних сферах є світовим трендом.
Нещодавно жіноча збірна Норвегії з пляжного гандболу вийшла на поле не у традиційних бікіні, а у шортах.
За це їх оштрафувала Європейська федерація гандболу - там пояснили, штраф накладений через непідходящий одягу, який не відповідає єдиними правилам пляжного гандболу.
У Норвезькій федерації гандболу відповіли, сплатять штраф, але будуть добитиватися, щоб спортсменки мали вибір одягу, в якому вони виходять на поле.
А навесні схожа історія трапилася на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики - там німкеня Сара Восс замість традиційного гімнастичного трико вирішила виступати в комбінезоні, що закриває ноги.
Так вона виступила проти сексуалізації жінок у спорті.
Згодом її крок повторили інші німецькі гімнастки.