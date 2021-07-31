Геть спідниці і підбори! Українська авіакомпанія переодягла стюардес

1 година тому

Автор фото, skyup.aero

Українська авіакомпанія SkyUp з осені запроваджує новий образ своїх стюардес.

Замість "сексапільних помічниць" на підборах у спідницях та з яскравим макіяжем, бортпровідниці будуть носити брюки та кросівки.

"Вже восени 2021 року пасажирів SkyUp зустрічатимуть бортпровідниці в формі SkyUp Champions. І це не просто більш зручний і стильний одяг, а принципово нове бачення", - пише авіакомпанія.

Образ стюардес як "чемпіонок" їй допомогла створити фешн-агенція Frame Fashion Consultancy.

Там кажуть, що багато елементів сучасного іміджу бортпровідниць насправді дуже застарілі.

"Їхня поява в образі різних десятиліть була викликана потребами того часу: головний убір від способу військової подруги в 30-і, рукавички медсестри в 40-і з появою їжі на борту, сексапільна помічниця в костюмі з акцентом на жіночих формах під час сексуальної революції", - пояснює керівниця проєкту Ольга Цареградська.

Автор фото, skyup.aero

"Вони явно не відповідають сучасному духу часу: капелюх псує волосся при кріпленні, хустку на шиї потрібно поправляти, а в костюмах, які щільно прилягають до тіла, стюардеси часто відчувають до себе неповажне ставлення", - додає голова Frame Fashion Consultancy.

За її словами, саме неповага зі сторони пасажирів турбує бортпровідниць більше, ніж незручний одяг і взуття.

Тому з осені стюардеси SkyUp будуть носити брюки замість костюмів зі спідницями, кросівки - замість туфель на підборах, та більш стриманий макіяж.

"Головним акцентом образу стала хустка небесно-голубого кольору, яка кріпиться до еполетів жакета та пальто", - додають у авіакомпанії.

Елементи нового образу стюардес створили з кількома українськими брендами.

Проти сексуалізації жінок

Автор фото, NORWAY BEACH HANDBALL WOMEN / INSTAGRAM Підпис до фото, Збірна Норвегії з пляжного гандболу вирішила відмовитися від офіційної форми - бікіні

Як відзначають у ЗМІ, авіакомпанія з України стала однією з перших у світі, що почали змінювати образ своїх стюардес та відходити від об'єкту "сексуальних фантазій".

Загалом же зміна жіночих костюмів у різних сферах є світовим трендом.

Нещодавно жіноча збірна Норвегії з пляжного гандболу вийшла на поле не у традиційних бікіні, а у шортах.

За це їх оштрафувала Європейська федерація гандболу - там пояснили, штраф накладений через непідходящий одягу, який не відповідає єдиними правилам пляжного гандболу.

У Норвезькій федерації гандболу відповіли, сплатять штраф, але будуть добитиватися, щоб спортсменки мали вибір одягу, в якому вони виходять на поле.

А навесні схожа історія трапилася на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики - там німкеня Сара Восс замість традиційного гімнастичного трико вирішила виступати в комбінезоні, що закриває ноги.

Так вона виступила проти сексуалізації жінок у спорті.

Згодом її крок повторили інші німецькі гімнастки.