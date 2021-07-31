СБУ про Чауса: не викрали, а врятували

20 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

СБУ опублікувала першу заяву про ситуацію навколо судді Миколи Чауса - там кажуть, що не викрадали його у НАБУ, а врятували його від викрадення.

НАБУ вимагають передати їм Миколу Чауса, якого несподіано виявили у п'ятницю на Вінничині.

Що кажуть у СБУ

У Службі безпеки Україна нагадують, що саме вони з травня розслідують справу екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса за фактами його викрадення і незаконного переправлення через кордон.

У п'ятницю на гарячу лінію СБУ повідомили, що "до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ".

"Згодом слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій", - додають у СБУ.

Тому, кажуть у спецслужбі, "щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки".

"Зважаючи на його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, наразі йому надається необхідна медична допомога", - запевняють у СБУ та кажуть, що весь час повідомляють про стан Чауса його родичів.

Всі попередні повідомлення про "викрадення" екссудді працівниками Служби безпеки там назвали "маніпуляціми".

Водночас де саме зараз перебуває Микола Чаус, не уточнили.

"Перехоплення" Чауса

Автор фото, НАБУ Підпис до фото, У НАБУ опбулікували відео

У п'ятницю українського суддю Миколу Чауса, який чотири роки переховувався від правосуддя у Молдові і звідки його викрали у квітні, виявили у Вінницькій області.

Пізніше у НАБУ повідомили, що затриманого екссуддю "перехопили" співробітники СБУ.

"НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Чауса, однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували, після чого незаконно доставили його на вул. Володимирську, 33", - повідомило НАБУ у Telegram.

Там навіть опублікували відео погоні за мікроавтобусами, в одному з яких, ймовірно, перевозили Чауса.

У соцмережах навіть з'явилися чутки про "штурм" будівлі СБУ представниками НАБУ. У СБУ "шутрм" заперечили.

Хто такий Микола Чаус

Автор фото, ВВС

Колишній суддя Микола Чаус - фігурант безлічі скандалів та кількох кримінальних проваджень.

Зокрема, на посаді судді Дніпровського райсуду Києва Чаус ухвалював рішення щодо активістів Автомайдану, забираючи у них права.

Суддю намагалися притягнути до відповідальності, але Вища рада правосуддя відмовилася звільнити суддю.

Його також не люстрували, хоча він підпадав під закон про люстрацію.

У серпні 2016 року Чауса звинуватили у вимаганні та отриманні хабаря у 150 тис. доларів. Співробітники Національного антикорупційного бюро знайшли на його городі гроші, закопані в банках.

Автор фото, НАБУ

Згодом Верховна Рада дозволила арештувати Чауса, але він зник.

Його оголосили в міжнародний розшук, а пізніше стало відомо, що Чаус незаконно перетнув кордон з Молдовою та просить там політичного притулку.

З посади судді Миколу Чауса звільнили лише за рік - у 2017 - за прогули на роботі.

Влада Молдови відмовила Чаусу у політичному притулку, але й не екстрадувала в Україну.

А у квітні 2021 року 54-річного Миколу Чауса викрали троє невідомих посеред дня на вулиці Кишинева.

Відео викрадення опублікували молдовські ЗМІ - начебто когось силоміць садять у білий мікроавтобус.

Інформацію про викрадення підтвердили молдовські правоохоронні органи, повідомивши, що Чауса вивезли з Молдови через кордон з Україною.

Представники української влади офіційно заявили, що про викрадення нічого не знають.

А молдовські телеграм-канали та ЗМІ розмірковували, хто стоїть за викраденням і кому це може бути вигідно.

У липні Генпрокуратура Молдови завершила розслідування у справі щодо зникнення Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення Чауса причетні "спецструктури України".