Світоліна принесла першу тенісну олімпійську медаль в історії України

36 хвилин(и) тому

Автор фото, noc-ukr.org

Перша ракетка України Еліна Світоліна виграла свій вирішальний матч в одиночному розряді на Олімпіаді в Токіо проти суперниці з Казахстану і завоювала бронзову медаль.

Українка програла перший сет, але змогла переламати хід поєдинку.

Це історична перша нагорода для українського тенісу на Олімпіаді - у 2008 році українські тенісистки посіле 4 місце у парному розряді.

А також це п'ята бронзова медаль для України на нинішніх змаганнях. Срібло та золото в Токіо українці ще не вигравали.

У поєдинку за третє місце українка в дуже непростому протистоянні перемогла Єлену Рибакіну з Казахстану.

Рахунок гри: 1:6, 7:6, 6:4.

Таким чином Світоліна виграла в трьох сетах, врятувавши і переломивши хід гри у другому сеті на тай-брейку.

А за олімпійське золото у суботу ввечері поборются Маркета Вондроушова з Чехії, яка перемогла Світоліну, та Белінда Бенчіч зі Швейцарії.

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