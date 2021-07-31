Бій за Кандагар-2021. Талібан бере в облогу три ключові міста Афганістану

1 година тому

Автор фото, EPA

В Афганістані розгортається битва за три ключові міста на півдні та заході країни, які хочуть захопити бійці Талібану.

Серед цих міст - Кандагар, який вважається другим за розміром афганським містом.

Кандагар в Афганській війні 1980-х

Автор фото, VITALY ARMAND/AFP/GETTY IMAGE Підпис до фото, Кандагар був однією з баз радянських сил до їхнього виведення 15 лютого 1989 року

Під час Радянсько-Афганської війни у 1980-х роках це південне місто вже було полем важких боїв, адже навколишня провінція була центром опору моджахедів.

Радянські та урядові сили кілька разів обстрілювали місто з важкої артилерії.

Водночас аеропорт Кандагара був одним з основних центрів базування Радянської армії протягом всієї Афганської війни.

Саме звідси відправлялися "чорні тюльпани" - транспортні літаки Ан-12, які перевозили загиблих та поранених радянських бійців.

Про Кандагар згадує у своїй пісні "Чорний тюльпан" і Олександр Розенбаум, який присвятив багато творів бойовим діям в Афганістані.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Талібські бійці біля Кандагара, жовтень 2001 року

Після виведення радянських військ з Афганістану Кандагар контролювали різні польові командири моджахедів, а згодом Талібан зробив це місто своєю столицею.

У грудні 2001 року аеропорт Кандагара захопили американські війська і перетворили його на одну з перших баз НАТО в Афганістані.

Що відбувається у Кандагарі зараз

Зараз, у 2021 році, сили Талібану, за численними повідомленнями, увійшли до передмість трьох великих міст Герат, Лашкаргах та Кандагар.

Таліби вже швидко просунулися у різних регіонах Афганістану після оголошення виведення всіх іноземних військ, і перш за все американської армії, до вересня.

Однак доля саме згаданих трьох міст може бути критичною для всієї країни з огляду на можливу гуманітарну кризу та здатність урядових військ утримувати свої позиції тут.

Ісламісти вже захопили, як вважається, близько половини території Афганістану, включно з прибутковими прикордонними районами біля Ірану та Пакистану.

Автор фото, EPA

Один з депутатів у Кандагарі Гюль Ахмад Камін розповів BBC, що зараз є серйозний ризик захоплення міста талібами.

Кандагар вже залишили десятки тисяч людей й гуманітарна ситуація тут дуже загрозлива.

За словами Каміна, положення погіршується з кожною годиною - на вулицях передмістя йдуть найважчі за останні 20 років бої.

Афганський політик додав, що таліби розглядають Кандагар як свій головний центр та планують знову зробити його своєю столицею - принаймні тимчасово.

Якщо місто впаде, то кілька сусідніх провінцій так само перейдуть під контроль Талібану, попередив Гюль Ахмад Камін.

За його оцінками, таліби підходять до Кандагара з кількох сторін. А через щільність цивільної забудови урядові війська не зможуть використовувати важку артилерію, коли бойовики будуть діяти вже у самому місті.

Бої в інших містах

Автор фото, EPA Підпис до фото, Снайпер урядових сил в Гераті

В іншому економічно важливому місті Герат, як повідомляє агенція Tolo News, зіткнення також наростають, адже таліби увійшли у його південну частину.

Відомо про бої у щонайменше п'яти районах.

Сили США все ще наносять авіаудари по бойовикам, щоб підтримати урядові сили.

Афганській армії нещодавно вдалося відбити район біля аеропорту Герата.

Також надходить інформація про те, що місцеві жителі беруться до зброї, щоб захистити себе.

Ісмаїл Хан - один з командирів, що боровся ще проти радянських сил у 1980-х роках, очолив тут рух оборони.

Бої йдуть також біля міста Лашкаргах, столиці південної провінції Гільменд.

Повідомляється, що таліби знаходяться за 2 км від центру міста, але урядовим силам вдалося стримати їхнє просування та відкинути вночі.

Один з командирів урядової армії стверджує про важкі втрати, яких зазнали сили Талібану.

"Ісламський емірат"

Автор фото, Афганська служба BBC Підпис до фото, Хто контролює Афганстан: червоним позначені райони, підконтрольні Талібану, синім - уряду, жовтим - там, де йдуть бої, або ж є сильний вплив талібів

Спецпредставник ЄС з питань Афганістану Томас Ніклассон розповів, що, на його думку, війна далі лише погіршуватиметься.

У розмові з міжнародною кореспонденткою BBC Ліз Дюссет він сказав, що у нього викликає серйозну тривогу прагнення талібів "відновити Ісламський емірат" - жорстку ісламську державу, яку вони розбудовували у 1990-х.

Колишній командувач Збройних сил Великої Британії генерал Девід Річардс, який командував спільним контингентом в Афганістані, попередив, що відхід з країни міжнародних сил може призвести до повної демотивації афганської урядової армії. А це, в свою чергу, посилить Талібан, який знову може перетворитися на міжнародну терористичну загрозу, додав генерал.

Міжнародні гуманітарні організації також очікують на посилення кризи в наступні місяці з продовженням наступу талібів, нестачею їжі та води та переповненими таборами біженців.