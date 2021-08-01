У Туреччині через пожежі евакуюють туристів. Влада каже про диверсію

34 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Туреччина евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, де лютують лісові пожежі, які вже загрожують готелям та оселям.

За інформацією місцевих ЗМІ, щоб захистити відпочивальників, використовують судна берегової охорони Туреччини, яким на допомогу прийшли приватні човни та яхти.

У курортному місті Бодрум евакуювали три п'ятизіркові готелі.

Пожежі, які тривають з середи, забрали життя шести людей.

Загалом йшлося про майже сотню окремих пожеж поблизу курортів та селищ на узбережжі Середземного та Егейського морів.

За словами влади, всі пожежі, окрім 10, зараз під контролем.

На фото, які мер Бодрума опублікував у Twitter, видно, що вогонь все ще палає в неділю вранці.

Місцеві ЗМІ також опублікували драматичні кадри, на яких видно, як люди зі своїми речами тікають з небезпечного району, коли до міста з гори, вкритої лісом, швидко наближається пожежа. Незрозуміло точно, коли це відео зняли.

Затримали палія?

У суботу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про затримання в турецькій провінції Мугла підозрюваного в підпалі лісів.

"Є один затриманий в Міласі. Якщо це диверсія, то покарати винних - наш обов'язок", - сказав Ердоган, виступаючи в кризовому центрі.

За даними турецької влади, пожежі охопили шість провінцій на півдні країни.

Ердоган в суботу облетів райони пожеж на вертольоті і зустрівся з місцевими жителями.

Він пообіцяв протягом року відбудувати будинки постраждалих, а також повідомив про виділення близько 6 млн доларів їм на допомогу.

У гасінні пожеж в Туреччині беруть участь авіасили з України, Росії, Ірану та Азербайджану.