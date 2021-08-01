Китайську суперзірку Кріса Ву заарештували за підозрою у зґвалтуванні

29 хвилин(и) тому

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Попзірку китайсько-канадської естради Кріса Ву заарештували за підозрою у зґвалтуванні.

Правоохоронні органи Пекіна заявили, що розслідування стосується заяв у мережі про те, що 30-річний співак начебто "кілька разів втягував молодих жінок у сексуальні стосунки".

Перше звинувачення надійшло на початку липня, коли жінка сказала, що співак напав на неї, коли вона була п'яна.

Пан Ву, одна з найбільших знаменитостей Китаю, спростував усі звинувачення у нападі.

Першою жінкою, яка звинуватила Кріса Ву, стала 19-річна студентка Ду Мейджу, яка написала у соцмережах, що познайомилася з Ву, коли їй було 17.

Вона сказала, що її запросили на вечірку в його будинку, де її змусили випити алкоголю, а наступного дня вона прокинулася в його ліжку.

Дівчина повідомила, що ще сім жінок сказали їй, що Ву спокусив їх обіцянками роботи та іншими можливостями. За її словами, деякі з них були неповнолітніми.

Щонайменше ще 24 жінки заявили про неналежну поведінку з його боку.

Ву заперечив, що пані Ду змушували вживати алкоголь, також він відкинув інші звинувачення.

Зокрема, те, що він начебто спонукав дівчат займатися сексом в обмін на щось, ґвалтував дівчат, коли вони були без свідомості, та займався сексом з неповнолітніми.

Відповідно до китайського законодавства, неповнолітніми вважаються особи молодші 18 років, а вік сексуальної згоди становить 14 років.

"Не було "групового сексу"! Не було "неповнолітніх"!" - написав він у своєму акаунті в соціальних мережах після висунення звинувачень.

"Якби були такі речі, будь ласка, розслабтеся, я б сам себе посадив до в'язниці!", - запевнив він.

Його адвокати подають до суду на пані Ду за наклеп.

Інцидент стався внаслідок зростання обізнаності про гендерне насильство в Китаї після руху #MeToo у 2018 році, коли жінки розповідали про свій досвід сексуальних домагань, іноді звинувачуючи відомих діячів.

Кріс Ву прославився як учасник K-pop групи EXO. Він покинув гурт у 2014 році, щоб розпочати успішну сольну кар'єру співака, актора, моделі та судді шоу талантів.