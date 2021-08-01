Дослідники випробовують вакцину від чуми. Навіщо це потрібно

8 хвилин(и) тому

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Дослідники з Оксфордського університету приступили до першої стадії випробування нової вакцини, створеної за принципом щеплень від коронавірусу. Вона має боротися з дуже старим ворогом - чумою.

Чорна смерть, як її називали в ранньому Середньовіччі, викосила половину Європи і, здавалося б, зійшла нанівець. Однак насправді спалахи чуми, як і раніше, реєструють по всьому світу, і від неї не застраховані навіть розвинені країни: нещодавно в США від чуми помер 10-річний хлопчик.

З початку 1990-х років відразу в 25 країнах намітилося зростання захворювань на чуму. У період з 2010 по 2015 рік у світі зареєстрували понад 3 тисячі випадків заражень і 584 смерті від чуми.

Тільки в 2017 році під час спалаху на Мадагаскарі заразилося понад 2 тисячі людей, з яких 171 людина померла.

Чуму викликає бактерія Yersinia pestis, яка передається від тварин людям через бліх, і далі люди вже заражають один одного. Без лікування це страшне захворювання практично в 100% випадків закінчується летальним результатом.

Початкові симптоми можуть нагадувати грип: це висока температура, біль у м'язах і втома, проте коли у людини опухають і починають боліти лімфовузли та з'являються так звані бубони, можна ставити однозначний діагноз.

Якщо чумні бактерії починають розмножуватися в крові, це призводить до септичної чуми, яка супроводжується нудотою, розладом шлунку, крововиливами і може привезти до гангрени.

Найрідкісніша і водночас найнебезпечніша форма - це легенева чума, коли бактерії проникають в легені і можуть вже через два дні після інфікування призвести до смерті.

Найефективнішим способом боротьби з чумою залишаються антибіотики, але для цього хворобу бажано розпізнати на ранній стадії, а це не завжди можливо.

"Хоча антибіотики справляються з чумою, спалахи часом відбуваються у віддалених районах, і ось там превентивне вакцинування могло б стати дуже успішною стратегією боротьби з цим захворюванням", - говорить вакцинолог з Оксфордського університету Крістін Рольєр.

Саме в Оксфорді група вчених розробила внутрішньом'язову вакцину від чуми на основі модифікованого аденовірусу, який не може реплікуватися в організмі людини - приблизно за тим же принципом, що компанія AstraZeneca створила вакцину від Covid-19.

Цей аденовірус використовується для доставки в організм генного коду білка Yersinia pestis, щоб навчити нашу імунну систему розпізнавати його і чинити опір.

Поки що вакцину випробовували тільки на лабораторних тваринах, але результати були перспективними, так що дослідники шукають добровольців, яким навіть готові доплатити за ризик і незручність.

А ризики, як визнають медики, завжди є. Вони можуть варіюватися від помірного болю до сильної алергічної реакції.

Втім, вчені гарантують, що чумою ніхто не заразиться, і обіцяють ретельно стежити за станом добровольців під час клінічних випробувань, особливо в перший тиждень після вакцинації.