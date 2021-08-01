Білоруську спортсменку силоміць хочуть вивезти з Токіо. Вона просить притулку в Австрії

1 година тому

Автор фото, Ivan Romano

Білоруську спортсменку, що бере участь в Олімпіаді, примусово привезли в аеропорт Токіо, щоб відвезти до Білорусі після публічних скарг на національну збірну.

Крістіна Тимановська мала у понеділок вийти на змагання з легкої атлетики на дистанції 200 м серед жінок.

Але, як вона розповіла агентству Reuters, в неділю до неї прийшли представники тренерського штабу та сказали пакувати речі, перш ніж її доставили в аеропорт.

"Я не повернуся до Білорусі", - заявила Тимановська агентству Reuters.

Раніше вона стверджувала у відео в Instagram, що білоруські офіційні особи змушували її взяти участь у змаганні на дистанції в 400 метрів, на які вона не була заявлена.

Автор фото, Reuters

Спринтерка сказала Reuters, що її виключили з команди, оскільки вона "розповіла у своєму Instagram про недбалість тренерів".

Проте олімпійська збірна Білорусі пізніше оголосила, що спортсменку зняли зі змагань через її "емоційний та психологічний стан" і вона не братиме участі ні в перегонах на 200 метрів, ні в естафеті на 400 метрів.

Зараз спортсменка перебуває в токійському аеропорту Ханеда з японською поліцією і, за словами білоруського журналіста Тадеуша Гіцана, хоче просити про притулок в Австрії.

У своєму відеозверненні спортсменка попросила Міжнародний олімпійський комітет про допомогу, поскаржившись на тиск і те, що її проти її волі хочуть вивезти в Білорусь.