МВФ дає Україні $2,7 млрд. Чому цей транш називають "подарунком"

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Директорка МВФ Крісталіна Георгієва та президента України

Рада керуючих МВФ 2 серпня затвердила розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) на підтримку світової економіки на суму $650 млрд. Україна в рамках цієї програми отримає транш в 2,7 млрд доларів вже до кінця літа.

Про повідомляє в МВФ.

"Це історичне рішення - найбільший розподіл СПЗ в історії МВФ і стимул для світової економіки під час безпрецедентної кризи", - заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

За її словами, розподіл СПЗ допоможе державам-членам "задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки".

"Це особливо допоможе нашим найбільш вразливим державам-членам, які важко справляються з наслідками кризи COVID-19", - додала Георгієва.

Загальний розподіл СПЗ набуде чинності 23 серпня, в цей день нові СПЗ переведуть країнам-членам МВФ пропорційно їхнім квотам у Фонді.

2,7 млрд з цієї суми Україна отримає "безоплатно та безумовно" пояснив у Faсebook заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован.

"Саме розміщення пройде 23 серпня. Як я вже казав, це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності", - додав він.

Для України ця допомога вкрай важлива.

Країна вже понад рік не може отримати транш МВФ за програмою від 9 червня 2020 року на близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу у подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Очікувалося, що решта суми одним чи двома траншами надійде до України ще у 2020 році. Але цього не сталося.

Причина - недостатній прогрес у втілення обіцяних Києвом реформ. Готовність України до наступного траншу МВФ оцінюватиме восени 2021-го.

Для отримання грошей в рамках виділення СПЗ виконувати додаткові зобов'язання Україні не знадобиться.