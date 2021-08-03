У Києві зник голова Білоруського дому Віталій Шишов. Його знайшли повішеним

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Білоруський дім в Україні

Керівник громадської організації "Білоруський дім в Україні", 26-річний Віталій Шишов зник у Києві 2 серпня, вранці 3 серпня поліція повідомила, що знайшла чоловіка повішеним неподалік від столиці.

Як повідомила організація у своєму Telegram, камери зафіксували, що чоловік вийшов з дому на пробіжку о 9 ранку, а о 10-й мав повернутись додому.

Але відтоді його не бачили.

"Зв'язатися з ним неможливо, телефон вимкнений від відстежування місця розташування. Годинника та фітнес-браслета у нього не було. Відстежили телефон по вишках зв'язку, але завеликий квадрат пошуку", - пишуть в організації.

Ще вночі правоохоронні органи України повідомляли, що обшукали прилеглий ліс з собаками, але нічого не знайшли. Пошуки тривали всю ніч.

Вранці 3 серпня головне управління нацполіції в Києві повідомило, що знайшло тіло Шишова.

"Знайшли повішеним сьогодні в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події", - йдеться в повідомленні.

Автор фото, Білоруський дім

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Перевірятимуть всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Повну картину подій встановлять після допиту свідків та аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", а також після проведення експертиз і слідчих експериментів.

Поліція Києва просить всіх, хто знав Віталія Шишова, надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Арсеній Зданевич, чоловік спортсменки Крістіни Тимановської, вчора втік з Білорусі в Україну і заявив ВВС, що почувається тут у безпеці

За словами Юрія Щучка з Білоруського дому, який брав участь у пошуках, на обличчі Шишова були сліди побоїв і може бути зламаний ніс.

Про це він розповів в ефірі "Настоящего времени".

Він також додав, що в останні дні Шишов щось підозрював та просив подбати про своїх близьких, якщо з ним щось станеться.

Щучко каже, що Білоруський дім передусім займався тим, що допомагав білорусам, які залишили країну з політичних мотивів та переїхав до України. А сам Віталій саме займався перевіркою біженців з Білорусі.

Пан Щучко впевнений, що Шишова вбили. І до вбивства причетне КДБ Білорусі.