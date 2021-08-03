У Києві зник голова Білоруського дому Віталій Шишов. Його знайшли повішеним
Керівник громадської організації "Білоруський дім в Україні", 26-річний Віталій Шишов зник у Києві 2 серпня, вранці 3 серпня поліція повідомила, що знайшла чоловіка повішеним неподалік від столиці.
Як повідомила організація у своєму Telegram, камери зафіксували, що чоловік вийшов з дому на пробіжку о 9 ранку, а о 10-й мав повернутись додому.
Але відтоді його не бачили.
"Зв'язатися з ним неможливо, телефон вимкнений від відстежування місця розташування. Годинника та фітнес-браслета у нього не було. Відстежили телефон по вишках зв'язку, але завеликий квадрат пошуку", - пишуть в організації.
Ще вночі правоохоронні органи України повідомляли, що обшукали прилеглий ліс з собаками, але нічого не знайшли. Пошуки тривали всю ніч.
Вранці 3 серпня головне управління нацполіції в Києві повідомило, що знайшло тіло Шишова.
"Знайшли повішеним сьогодні в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події", - йдеться в повідомленні.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Перевірятимуть всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.
Повну картину подій встановлять після допиту свідків та аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", а також після проведення експертиз і слідчих експериментів.
Поліція Києва просить всіх, хто знав Віталія Шишова, надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо.
За словами Юрія Щучка з Білоруського дому, який брав участь у пошуках, на обличчі Шишова були сліди побоїв і може бути зламаний ніс.
Про це він розповів в ефірі "Настоящего времени".
Він також додав, що в останні дні Шишов щось підозрював та просив подбати про своїх близьких, якщо з ним щось станеться.
Щучко каже, що Білоруський дім передусім займався тим, що допомагав білорусам, які залишили країну з політичних мотивів та переїхав до України. А сам Віталій саме займався перевіркою біженців з Білорусі.
Пан Щучко впевнений, що Шишова вбили. І до вбивства причетне КДБ Білорусі.