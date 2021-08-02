Тимановську охороняє японська поліція. Білоруська олімпійка просить притулку

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Безпеку білоруської олімпійки, яка відмовилася летіти додому за наказом своєї команди, забезпечує японська поліція, повідомили організатори Олімпіади у Токіо.

Вони твердять, що цю ніч 24-річна Крістіна Тимановська провела у готелі біля аеропорту Ханеда.

На брифінгу у понеділок речник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що Тимановською опікується японська влада. За його словами, до процесу переговорів залучили і агенцію ООН з питань біженців.

Сама спортсменка твердить, що у неділю її силою привезли до аеропорту і хотіли відправити додому за те, що вона критикувала тренерів.

"Я не повернуся до Білорусі", - заявила Тимановська агентству Reuters.

У своєму відеозверненні спортсменка попросила Міжнародний олімпійський комітет про допомогу, поскаржившись на тиск і те, що її проти її волі хочуть вивезти в Білорусь.

Представники Білорусі натомість твердять, що причиною перевезення був "емоційний стан" олімпійки.

Літак полетів без спортсменки на борту.

Чехія та Польща вже повідомили, що готові надати Тимоновській візу для в'їзду.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На доріжці, де стоїть номер 8, 2 серпня мала бігти Крістіна Тимановська

У понеділок Тимановська мала вийти на змагання з легкої атлетики на дистанції 200 м серед жінок.

Але до цього у відео в Instagram спортсменка розповіла, що по тому, як кілька членів національної команди не були допущені до змагань на 400 метрів, цю дистанцію наказали пробігти їй.

Відео олімпійки викликало критику білоруських державних ЗМІ, які звинуватили її у відсутності "командного духу".

Тимановська твердить, що в неділю до неї зайшли керівники збірної і дали годину на те, щоб вона спакувала речі, а потім відвезли її до аеропорту.

Вона також твердить, що на неї тисли, аби вона повернулася додому. Проте вона звернулася по допомогу Міжнародного олімпійського комітету.

"Вони хочуть вивезти мене з країни без моєї згоди", - говорить вона на відео, розміщеному у Telegram Білоруського фонду спортивної солідарності - організації, яка підтримує спортсменів, яких переслідують за політичні погляди.

Голова фонду Анатоль Котау заявив ВВС, що "вона боїться репресій своєї родини у Білорусі, і це є найбільшим страхом для неї зараз".

Майже рік тому, у серпні 2020 року у Білорусі спалахнули масові протести, учасники яких вважали результати президентських виборів сфальсифікованими. За офіційними результатами на тих виборах переміг багаторічний лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Протести були жорстко придушені владою.