УДО визнало, що співробітник жорстоко побив танцівника з шоу-балету "Дорофеєва"

1 година тому

Автор фото, facebook.com/nadya.dorofeeva.3 Підпис до фото, Балет Наді Дорофеєвої. Вона сама у чорному праворуч

Управління державної охорони визнало, що його співробітник причетний до побиття танцівника з шоу-балету Наді Дорофеєвої "DOROFEEVA".

Раніше у соцмережах поширилася інформація, що молодого чоловіка, який нині перебуває в комі, побив колишній співробітник УДО.

"Ми ретельно перевірили цю інформацію та повідомляємо, що дана особа є не колишнім, а діючим військовослужбовцем УДО України", - повідомили в УДО на Facebook.

"За даним фактом керівництвом Управління призначене службове розслідування, обставини події з'ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунули від виконання службових обов'язків", - також йдеться у повідомленні.

В УДО також твердять, що надають усю необхідну допомогу правоохоронцям, які ведуть досудове розслідування, а також нададуть допомогу для лікування юнака.

У коментарях до повідомлення дописувачі обурюються тим, що напад здійснив представник правоохоронних структур. Але і відзначають, що силові структури не часто визнають причетність своїх працівників до протиправних дій.

Автор фото, facebook.com/nadya.dorofeeva.3 Підпис до фото, Побитий танцюрист. Фото виклала сама Дорофеєва

Раніше співачка й учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва у своєму Facebook повідомила, що танцівника з її шоу-балету побили вночі 1 серпня.

"Женя разом із друзями вийшов з клубу Ліфт, спокійно і нікого не чіпаючи, і отримав поштовх, удар об огорожу і ще один удар слідом!" - написала співачка.

За її словами, у юнака стався крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели у медикаментозну кому.