Буревій у Львові вбив у парку курсанта та його подругу. Дерево впало просто на них

30 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС Львівської області

Пізно ввечері 1 серпня у Львові у Стрийському парку через буревій дерево впало на лавку та вбило двох людей.

Ними виявилась молода пара - хлопець віком 20 років та дівчина - 20 років.

Згодом стало відомо, що хлопець - це курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Трагедія сталась близько 23 години.

Автор фото, ДСНС Львів

"Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом із дівчиною, яка, на превеликий жаль, також загинула", - повідомив начальник академії Павло Ткачук.

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У ДСНС області уточнили, що дівчина - 2003 року народження, а хлопець - 2000 року народження.

Пожежно-рятувальні відділення за допомогою бензопили деблокували загиблих, але врятувати вже не вдалось.

31 липня Львівський регіональний центр з гідрометеорології оголошував штормове попередження на перше серпня з грозами, поривами вітру, шквалами та градом.

Рятувальники також просять під час негоди не перебувати під деревами через загрозу падіння і влучання блискавки.