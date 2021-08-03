Китай каже, що штам "Дельта" їм занесли з Росії. Поширюється страшними темпами

16 хвилин(и) тому

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Новий спалах Covid-19, який вже назвали найсерйознішим після Уханя, охопив щонайменше 15 китайських провінцій і міст. Влада виказує дедалі більше занепокоєння з приводу уразливості країни перед більш заразним варіантом "Дельта".

За останні 10 днів зареєстрували понад 300 нових випадків захворювання, і кожен день виявляють дедалі більше заражених. Лише 2 серпня було зареєстровано 55 нових випадків, з них 40 у провінції Цзяньсу на сході країни, інші - в Пекіні і провінціях Хуньань, Хубей, Шандунь, Хеньань, Хайнань і Юньнань, повідомила Національна комісія з охорони здоров'я.

Це порівняно мало за мірками інших країн, але багато для Китаю, де близько року щоденна кількість нових хворих становила одиниці.

Семеро людей раніше захворіли в місті Ухань, де нових випадків не відзначали з червня минулого року.

Пандемія зародилася в Ухані ймовірно в грудні 2019 року, але завдяки безпрецедентно жорстким карантинним заходам китайській владі вдалося придушити її на своїй території.

Зараз китайським лікарям доводиться мати справу з новим штамом "Дельта", спочатку виявленим в Індії, який відрізняється вищою заразністю.

Чиновники в галузі охорони здоров'я стверджують, що вірус був занесений в країну 10 липня літаком, який прибув з Росії в аеропорт Нанкіна, столиці провінції Цзяньсу. Першими заразилися прибиральники, які чистили салон авіалайнера. Тривога пролунала 10 днів по тому.

Згідно з прогнозом вчених університету Ланьчжоу, до 12 серпня кількість хворих в одній лише провінції Цзяньсу досягне 425.

Нова загроза стала головною темою китайських ЗМІ і соцмереж.

Ще один епіцентр

Особливе занепокоєння нині викликає популярний курорт Чжанцзяцзе в провінції Юньнань, де близько п'яти тисяч людей, зокрема туристи з Нанкіна, відвідали театральні вистави, а потім роз'їхалися по всьому Китаю.

Всі розважальні установи в Цжанцзяцзе закриті, від гостей, які залишаються в місті, вимагають зробити тест на Covid-19, перш ніж вирушати додому.

"Чжанцзяцзе перетворився на епіцентр, звідки епідемія може поширитися на всю країну", - заявив журналістам провідний китайський фахівець із захворювань легеневих шляхів Чжун Наньшань.

"Бити відразу й сильно"

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Свою тактику боротьби з коронавірусом китайський уряд характеризує словами "Бити відразу й сильно".

Влада відстежує контакти хворих. За 10 днів протестували 9,2 млн людей.

У Нанкіні й деяких інших місцях знову запровадили жорсткі карантинні обмеження. Жителям цілих кварталів тимчасово забороняють виходити з будинків, якщо там виявили хоча б одного інфікованого.

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Також зупинили транспортне сполучення між Пекіном і містами, визнаними найбільш небезпечними.

В'їзд до столиці дозволяють лише за наявності серйозного приводу і негативного тесту на коронавірус.

Чи надійні вакцини?

Скільки людей в Китаї вже зробили щеплення від Covid-19, достовірно невідомо. Уряд раніше повідомляв, що використали 1,6 млрд доз вакцини.

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Водночас з'ясувалося, що серед хворих є й раніше щеплені.

Дослідник Національного центру з контролю і запобігання інфекційним захворюванням Шао Імін заявив журналістам у суботу, що цього можна було очікувати.

Вакцини "Сіновак" і "Сінофарм", які використовують у Китаї, під час клінічних випробувань показали ефективність від 50 до 79%.

За словами експерта, вони слабко захищають від зараження, зате різко знижують ризик важкого перебігу хвороби і смерті.