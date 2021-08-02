Польща видала гуманітарну візу олімпійці Тимановській, яку намагалися вивезти до Білорусі

1 година тому

Автор фото, Reuters

Польща видала гуманітарну візу білоруській олімпійці Крістіні Тимановській.

"Білоруська спортсменка Крістіна Тимановська вже підтримує прямі контакти з польськими дипломатами у Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить все необхідне, аби допомогти їй продовжити спортивну кар'єру", - повідомив у Twitter заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшидач.

Поки що безпекою білоруської олімпійки, яка відмовилася летіти додому за наказом своєї команди, опікується японська поліція, повідомили організатори Олімпіади у Токіо.

У неділю Тимановська повідомила, що її насильно намагалися вивезти з Японії.

"Вони хочуть вивезти мене з країни без моєї згоди", - заявила спортсменка на відео, розміщеному у Telegram Білоруського фонду спортивної солідарності - організації, яка підтримує спортсменів, яких переслідують за політичні погляди.

Представник фонду спортивної солідарності Анатоль Котау заявив ВВС, що "вона боїться репресій своєї родини у Білорусі, і це є найбільшим страхом для неї зараз".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Білоруську спринтерку сфотографували буля посольства Польщі у Токіо

Чоловік - в Україні

Чоловік Тимановської, Арсеній Зданевич, уже залишив Білорусь і виїхав до Києва.

За даними ВВС News Україна, чоловік уже на території України.

Автор фото, Reuters

Сама 24-річна Крістіна Тимановська останню ніч провела у готелі біля аеропорту Ханеда.

На брифінгу у понеділок речник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що Тимановською опікується японська влада. За його словами, до процесу переговорів залучили і агенцію ООН з питань біженців.

Сама спортсменка твердить, що у неділю її силою привезли до аеропорту і хотіли відправити додому за те, що вона критикувала тренерів.

У неділю в своєму відеозверненні спортсменка попросила Міжнародний олімпійський комітет про допомогу, поскаржившись на тиск і те, що її проти її волі хочуть вивезти в Білорусь.Представники Білорусі натомість твердять, що причиною перевезення був "емоційний стан" олімпійки.

Про готовність надати притулок білоруській олімпійці, крім Польщі, заявляла і Чехія.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На доріжці, де стоїть номер 8, 2 серпня мала бігти Крістіна Тимановська

Змушували бігти?

У понеділок Тимановська мала вийти на змагання з легкої атлетики на дистанції 200 м серед жінок.

Але до цього у відео в Instagram спортсменка розповіла, що по тому, як кілька членів національної команди не були допущені до змагань на 400 метрів, цю дистанцію наказали пробігти їй.

Відео олімпійки викликало критику білоруських державних ЗМІ, які звинуватили її у відсутності "командного духу".

Тимановська твердить, що в неділю до неї зайшли керівники збірної і дали годину на те, щоб вона спакувала речі, а потім відвезли її до аеропорту.

Вона також твердить, що на неї тисли, аби вона повернулася додому. Проте вона звернулася по допомогу Міжнародного олімпійського комітету.

Майже рік тому, у серпні 2020 року у Білорусі спалахнули масові протести, учасники яких вважали результати президентських виборів сфальсифікованими. За офіційними результатами на тих виборах переміг багаторічний лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Протести були жорстко придушені владою.