СБУ блокувала угруповання, пов'язане з Кивою. Вилучили зброю і канабіс

20 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

Служба безпеки України припинила діяльність угруповання, яке контролював депутат Верховної Ради і яке начебто причетне до тяжких злочинів на ідеологічному ґрунті.

Як повідомила пресслужба СБУ, угруповання спеціалізувалося на провокативних діях, спрямованих на розхитування ситуації на сході України.

У відомстві не оприлюднили назв та прізвищ.

Водночас джерело ВВС News Україна в СБУ твердить, що це організація "Патріоти - За життя", яку контролює депутат парламенту Ілля Кива від ОПЗЖ.

Сам Кива згодом прокоментував ситуацію у відеозверненні так: "СБУ веде системну боротьбу і дії щодо дискредитації мене і моєї організації".

Автор фото, СБУ

"У березні лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту. За задумом "кураторів", дії зловмисників мали призвести до застосування відповідних заходів та спровокувати загострення політичної обстановки", - кажуть в СБУ.

Служба провела обшуки за місцями проживання та офісі громадського об'єднання у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську і вилучила холодну зброю, інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій та велику партію канабісу та обладнання для його вирощування.

Автор фото, СБУ

Лідеру угрупування повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.