У США застрелили популярного тіктокера. Просто у кіно

1 година тому

Автор фото, itsanthonymichael/Instagram

Популярний блогер та зірка TikTok з мільйонною аудиторією Ентоні Барахас помер у США після вогнепального поранення, яке він отримав у кінотеатрі на півдні Каліфорнії, повідомляє поліція та його сім'я.

19-річний Ентоні Барахас прийшов на фільм у кінотеатрі міста Корона разом з подругою, 18-річною Райлі Гудріч 26 липня. Їм обом вистрілили в голову під час сеансу.

Райлі померла на місці, а Ентоні після стрілянини був на апараті життєзабезпечення.

31 липня сім'я Ентоні підтвердила його смерть.

Поліція Корони заявила, що напад "абсолютно неспровокований".

Пара дивилася фільм жахів "Судна ніч назавжди" (The Forever Purge) про 12-годинний проміжок часу, коли уряд робить усі злочини, зокрема і вбивства, законними.

За даними поліції Корони, на цей показ було продано лише шість квитків, повідомляє NBC.

Підозрюваний стрілок, 20-річний Джозеф Хіменес, постав перед Вищим судом суду округу Ріверсайд.

Його звинувачують у вбивстві Райлі Гудріч та замаху на вбивство Ентоні Барахаса. Він не визнав свою вину і суд відклали.

"Постріл без попереднього контакту"

Поліція працює разом з прокуратурою, щоби висунути проти нього друге звинувачення у вбивстві.

Хіменесу може загрожувати смертна кара, якщо його визнають винним.

За інформацією поліції, жертв розстріляли без будь-якого попереднього контакту.

Автор фото, CORONA POLICE DEPT

Ентоні Барахас, який має майже мільйон підписників на TikTok у своєму обліковому записі itsanthonymichael, постить відео з початку 2019 року.

Відео, які він публікував, співаючи пісні популярних виконавців, регулярно набирають понад 1 млн переглядів.

Останнє відео на сторінці Барахаса в TikTok було завантажено 23 липня. На ньому він жартує з рідними під час родинного відпочинку на Гаваях.