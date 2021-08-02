Атлетка Тимановська біжить від влади Білорусі, її чоловік в Україні. Теленовини ВВС

У випуску 2 серпня:

  • Христина Тимановська отримала гуманітарну візу у Польщі. Найближчим часом вона може поїхати з Токіо.
  • Чоловік атлетки Арсеній Зданевич перебуває в Україні. Ексклюзивне інтерв'ю про те, чи почувається він у безпеці. За яких обставин виїхав із Білорусі і плани на майбутнє.
  • Росії на Олімпіаді немає, а російські спортсмени - є. Під яким прапором вони змагаються та що думають про скандали з допінгом.
  • Туреччина у вогні. Найсильніші за десятиліття пожежі перетворили курортні регіони на попелище.

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