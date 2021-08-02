Атлетка Тимановська біжить від влади Білорусі, її чоловік в Україні. Теленовини ВВС
У випуску 2 серпня:
- Христина Тимановська отримала гуманітарну візу у Польщі. Найближчим часом вона може поїхати з Токіо.
- Чоловік атлетки Арсеній Зданевич перебуває в Україні. Ексклюзивне інтерв'ю про те, чи почувається він у безпеці. За яких обставин виїхав із Білорусі і плани на майбутнє.
- Росії на Олімпіаді немає, а російські спортсмени - є. Під яким прапором вони змагаються та що думають про скандали з допінгом.
- Туреччина у вогні. Найсильніші за десятиліття пожежі перетворили курортні регіони на попелище.
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