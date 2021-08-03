Зеленський: Росія не буде любити Крим так, як ми

50 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Президент Володимир Зеленський заявив, що Крим, який РФ анексувала в 2014 році, для росіян ніколи не стане рідним.

Такою думкою він поділився в ефірі телеканалу "Дом".

"Ти любиш цю країну або не любиш. От любиш - ти українець. Не любиш - ти гість, мандрівник. Оці люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як любимо ми", - заявив Зеленський.

Він також поділився власними спогадами про дитинство та юність в Криму.

"Для тебе ця природа - унікальна, для тебе це море - це дитинство. Для тебе ці рапани - вони смачні. І я, коли їм цих рапанів, шукаю, а де там пісочок", - пригадав президент.

"Стрибав з 14-ти метрів зі скелі, дивував свою дружину майбутню тоді ще. Трусилися коліна, а я стрибав. Це я, я там жив, це моя земля. Це не їхня земля, їхнє покоління тут рости не буде, і діти їхні тут не перебувають, і помирати за нашу землю вони не будуть", - заявив він.

На його думку, цю любов, що йде з дитинства, "неможливо прищепити".

"Це ніколи не буде російська земля, просто ніколи", - підсумував він.