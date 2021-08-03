Загибель білоруса Шишова у Києві. Поліція розкрила деталі

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram Віталія Шишова

Правоохоронні органи розглядають дві версії смерті білоруського активіста Віталія Шишова, знайденого повішаним 3 серпня в Києві. Йдеться про самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

У поліцію з підозрами щодо стеження чи переслідування Шишов раніше не звертався, повідомив на брифінгу з першими результатами розслідування голова Нацполіції Ігор Клименко.

Він повідомив, що камери зафіксували, як близько 9.00 2 серпня Шишов вийшов зі свого будинку у Святошинському районі Києва.

О 15.18 до поліції надійшло звернення від співмешканки Шишова, що він пішов на пробіжку і не повернувся.

Пошуки за участі кінологів та волонтерів тривали до 22.00, з настанням темряви їх призупинили та продовжили з 5.00 3 серпня.

Тіло активіста знайшли о 7.40.

Усі обставини смерті наразі встановлюють. Основні версії - самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

Клименко вказав на декілька обставин, які вже виявили правоохоронці.

Автор фото, Поліція Підпис до фото, Телефон

Зокрема, на місці ймовірного злочину біля тіла Шишова знайшли його мобільний телефон, а також мотузку, на якій було тіло. Поліція стверджує, що її склали вчетверо.

Також на місці виявили три пеньки, два з яких були один на одному. На одному з них слід ноги, поки що невідомо, чи цей слід належить загиблому.

Автор фото, Поліція Підпис до фото, Два пеньки один на одному та пеньок, що лежав поруч

"Висота від зашморгу до землі 3 метри 8 см. Висота першого пенька - 60 см, другого пенька, який був поряд - 50 см. Поруч ще такий же пеньок. Зріст Віталія 1,85", - розповів Клименко.

Імовірно, очільник поліції вказав на ці деталі, щоб змалювати таку картину. Якщо скласти висоту двох пеньків, які були складені один на одного, і додати до них висоту пенька, який валявся поруч, а також зріст Шишова, то, теоретично, можна припустити, що він міг спокійно стати на них і дотягнутись до мотузки.

Адже така висота складе 3,45 метра, а відстань від землі до зашморгу - 3,08 метра.

Хоча важко уявити, як людина може вилізти на три майже однакові в діаметрі пеньки, встановлені один на одного - і все це висотою 1,6 м.

Втім Клименко спростував інформацію від колег Шишова, які були в пошуковій групі, що в активіста начебто був зламаний ніс.

Автор фото, Поліція

"У нього ссадини, просто здерта шкіра на носі, на лівому коліні і на грудях. І невелике потертя на верхній частині лівої губи. Це характерне для разового падіння, як сказали експерти", - розповів Клименко.

Чи можуть ці пошкодження бути наслідком побиття, Клименко не зміг сказати, зазначивши, що це покаже експертиза.

Клименко заявив, що поліція нічого не знала про можливі переслідування чи стеження за Шишовим. Він не звертався до правоохоронних органів з такими підозрами ні у 2020 році, ні у 2021 році.

Натомість білоруські активісти переконані, що йдеться саме про вбивство, а не про самогубство.

"Віталія ми бачили нещодавно, буквально на нашій минулій акції білоруській, які проходять кожної неділі на Майдані Незалежності", - розповів в інтерв'ю ВВС News Україна координатор руху солідарності "Разам" (Білорусь) Олег Овчинников.

За словами активіста, Шишов ніколи не хвилювався, завжди був в гарному настрою.

"Він завжди був веселим хлопцем, був на позитиві", - пригадує Овчинников.

Автор фото, Білоруський дім в Україні

"Тут навіть гадати не треба, що це було замовлення силових відомств Білорусі - КДБ чи іншого, - заявив Овчинников. - Але чиїми руками, це треба виясняти. Можливо, це зробили напряму агенти КДБ, які приїхали з Білорусі, можливо, місцеві агенти".

Таку ж версію висловила організація Білоруський дім в Україні, яку очолював Шишов, а також друг та колега Шишова Юрій Щучко, який був серед волонтерів, які допомагали шукати тіло.

Щучко розповідав в ефірі телеканалу Україна 24, що Шишов займався верифікацією білорусів, які в'їжджали на територію України.

"Нас співробітники спецслужб українських в негласних бесідах попереджали, що агентура КДБ Білорусі в Україні є, і її стає більше, в тому числі за рахунок потоку біженців. Потік біженців неможливо контролювати", - пояснював він.

"Віталій в тому числі займався верифікацією цих людей. Він був нашою контррозвідкою. В більш приватному розумінні. І так, ми знали, що на нас полюють", - заявив Щучко.

Саме Щучко, посилаючись на правоохоронців, розповів, що у Шишова був зламаний ніс.