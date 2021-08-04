"Секретна зброя". Як пірнальник Дейлі в'язав на трибуні Олімпіади

Вікторія Ліндреа

BBC News

47 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Том Дейлі - призер Олімпійських ігор зі стрибків у воду, національний герой Британії, ЛГБТ-ікона… і затятий в'язальник.

Спортсмен викликав ажіотаж серед глядачів Олімпійських ігор, коли під час жіночого фіналу зі стрибків з 3-метрового трампліна його зафільмували на трибунах із в'язанням у руках.

"Ось Том Дейлі - він тримає спиці", - сказала коментаторка BBC Кетрін Даунс під час ефіру.

"Як ви вважаєте, що він там майструє? Цікаво, для кого він робить це фіолетове плетиво?" - додала вона.

В'язання було схоже на шапочку - можливо, для його маленького сина, Роббі, - хоча сам Том ще не коментував своє творіння.

Британський пірнальник, який виграв своє перше олімпійське золото разом з Метті Лі у синхронних стрибках з 10-метрової платформи минулого понеділка, назвав в'язання "своєю секретною зброєю".

На початку тижня він продемонстрував мішечок, який він в'язав для своєї золотої медалі, "щоб вона не подряпалася". Мішечок прикрашений британським прапором з одного боку та японським - з іншого.

"Єдине, що не давало мені з'їхати з глузду протягом усього цього процесу, - це моя любов до в'язання спицями та гачком, а також до шиття", - сказав він своїм підписникам на сторінці в'язання в Instagram madewithlovebytomdaley.

Сторінка, на якій Том демонструє свої в'язані творіння, має 100 000 підписників.

Недільне в'язання Тома бурхливо обговорювали у Twitter, зокрема на офіційному каналі Олімпіади та сторінці британської збірної.

Творчість Тома навіть привернула увагу китайської преси.

Тож не дивно, що любов Тома до в'язання знайшла багато шанувальників - особливо в Італії.

"У мене новий кумир", - написала одна шанувальниця.

"Чи існує ідеальний чоловік? Так" - погодився інший дописувач.

Тим часом статус національного скарбу британському пірнальнику, схоже, забезпечений.

Інші припускають, що медаліст, можливо, започаткував нову тенденцію - і галантерейні відділи магазинів мають бути готові до шаленого напливу в'язальниць.

Велика кар'єра Тома почалася 2008 року в Пекіні, коли йому було 14 років. Олімпіада в Токіо стала для нього вже четвертою.

Сьогодні він має армію з 8 мільйонів підписників у соцмережах, одружений із оскароносним голлівудським сценаристом і є відомим у всьому світі представником ЛГБТ-спільноти.