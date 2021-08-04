Жан Беленюк завоював перше олімпійське золото для України. Весь шлях до успіху

1 година тому

Автор фото, Reuters

Депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк завоював для України першу золоту медаль на Олімпійських іграх в Токіо. У фіналі греко-римської боротьби у вазі до 87 кг він переміг угорця Віктора Лорінца з рахунком 5:1. Це його перше олімпійське золото в кар'єрі.

Після перемоги Беленюк станцював гопака.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

"Я пройшов довгий і тяжкий шлях, почав займатись в 9 років, зараз мені 30 років, і нарешті це сталося, я взяв олімпійське золото", - заявив Жан Беленюк. При цьому він розплакався і подякував своєму тренері та мамі, які його дуже підтримували. Беленюк додав, що нещодавно отримав травму, але зумів відновитись.

Він сказав, що надалі сконцентрується на політичній роботі.

На шляху до фіналу Жан Беленюк переміг у стартовому поєдинку європейського чемпіона, сербського спортсмена грузинського походження Зураба Датунашвілі, у чвертьфіналі виявився сильнішим за алжирця Башира Сід Азара, а у півфіналі впевнено переміг хорвата Івана Гуклека з рахунком 7:1.

30-річний Жан Беленюк є сином українки та руандійця, який загинув під час громадянської війни в Руанді 1994 року.

У 2015 році український спортсмен став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у вазі до 85 кг. У 2016 році він завоював на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро срібну нагороду з греко-римської боротьби у тій же вазі, поступившись росіянину грузинського походження Давіту Чакветадзе.

У 2019 році Беленюк поборов з рахунком 2:1 угорця Віктора Лорінца і став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у вазі до 87 кг.

Автор фото, Reuters

А з 2019 року Беленюк став депутатом Верховної Ради від "Слуги народу" під №10 у партійному списку. Тоді він заявив, що до списку його особисто запросив Володимир Зеленський.

"Я погодився, адже і на президентських виборах підтримував Зеленського", - пояснив спортсмен.

Він одразу попередив колег по партії, що продовжить спортивну кар'єру та готуватиметься до Олімпійських ігор, а в Раді займатиметься питаннями спорту.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Беленюк пішов до Ради на запрошення Володимира Зеленського

Яким тепер є місце України у таблиці Олімпіади

Наразі Україна має одне "золото", дві срібних та сім бронзових медалей.

Раніше бронзові медалі на Олімпійських іграх завоювали дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня Алла Черкасова.

Плавець Михайло Романчук виборов бронзову медаль на дистанції 800 метрів вільним стилем та срібну медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Срібло також взяв борець Первіз Насіров.