Парвіз Насібов здобув друге срібло для України на Олімпіаді

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

22-річний український спортсмен Парвіз Паша-огли Насібов із Запоріжжя завоював срібну медаль у фіналі з греко-римської боротьби у вазі до 67 кг на Олімпіаді в Токіо. Він претендував на золото, але поступився іранцю Мохаммеду Резу Гераї з рахунком 9:1.

Напередодні у вкрай важкому півфіналі з рахунком 7:6 він переміг єгиптянина Мохамеда Ібрагіма Ель-Сайєда.

"Мені вдалося подолати нелегкий шлях до олімпійського Токіо. Щиро дякую всій Україні, я дуже люблю свою країну. Дякую також за підтримку моїй родині та близьким, а також усім моїм наставникам", - заявив спортсмен після потрапляння до фіналу, повідомляє НОК.

Він також подякував своєму тренеру Володимиру Шацьких за підготовку.

Сьогодні український борець Жан Беленюк також боротиметься у фіналі за золото.

Автор фото, Національний Олімпійський комітет України Підпис до фото, У напруженому півфіналі Парвіз Насібов подолав єгипетського спортсмена

Яким тепер є місце України у таблиці Олімпіади

Наразі Україна має два срібла та шість бронзових медалей.

Раніше бронзові медалі на Олімпійських іграх завоювали дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня Алла Черкасова.

Плавець Михайло Романчук виборов бронзову медаль на дистанції 800 метрів вільним стилем та срібну медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем.