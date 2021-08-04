Парвіз Насібов здобув друге срібло для України на Олімпіаді
22-річний український спортсмен Парвіз Паша-огли Насібов із Запоріжжя завоював срібну медаль у фіналі з греко-римської боротьби у вазі до 67 кг на Олімпіаді в Токіо. Він претендував на золото, але поступився іранцю Мохаммеду Резу Гераї з рахунком 9:1.
Напередодні у вкрай важкому півфіналі з рахунком 7:6 він переміг єгиптянина Мохамеда Ібрагіма Ель-Сайєда.
"Мені вдалося подолати нелегкий шлях до олімпійського Токіо. Щиро дякую всій Україні, я дуже люблю свою країну. Дякую також за підтримку моїй родині та близьким, а також усім моїм наставникам", - заявив спортсмен після потрапляння до фіналу, повідомляє НОК.
Він також подякував своєму тренеру Володимиру Шацьких за підготовку.
Сьогодні український борець Жан Беленюк також боротиметься у фіналі за золото.
Яким тепер є місце України у таблиці Олімпіади
Наразі Україна має два срібла та шість бронзових медалей.
Раніше бронзові медалі на Олімпійських іграх завоювали дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному командному змаганні, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня Алла Черкасова.
Плавець Михайло Романчук виборов бронзову медаль на дистанції 800 метрів вільним стилем та срібну медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
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