Борчиня Алла Черкасова здобула шосту бронзу для України
32-річна українська борчиня Алла Черкасова виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України в своєму Twitter.
Нагороду Черкасова здобула в категорії до 68 кг, коли перемогла японку Сару Досьо.
"Українська борчиня Алла Черкасова виборює до скарбнички синьо-жовтої збірної сьому нагороду Олімпійських ігор!" - пише НОК, вітаючи спортсменку.
Алла Черкасова - борчиня вільного стилю, чемпіонка світу та Європи, золота медалістка кубку світу.
Загалом українські спортсмени на Олімпіаді вже завоювала 6 бронзових та одну срібну медаль.
4 серпня Україна може здобути ще дві медалі завдяки своїм борцям. Цього разу йдеться щонайменше про срібло, а може й золото.
У фінал кожний у своїй категорії пройшли відразу два борці греко-римського стилю - депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк (до 87 кг), а також Парвіз Насібов (до 67 кг).