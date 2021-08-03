Борчиня Алла Черкасова здобула шосту бронзу для України

57 хвилин(и) тому

Автор фото, НОК Підпис до фото, Алла Черкасова виступала в категорії до 68 кг

32-річна українська борчиня Алла Черкасова виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України в своєму Twitter.

Нагороду Черкасова здобула в категорії до 68 кг, коли перемогла японку Сару Досьо.

"Українська борчиня Алла Черкасова виборює до скарбнички синьо-жовтої збірної сьому нагороду Олімпійських ігор!" - пише НОК, вітаючи спортсменку.

Алла Черкасова - борчиня вільного стилю, чемпіонка світу та Європи, золота медалістка кубку світу.

Загалом українські спортсмени на Олімпіаді вже завоювала 6 бронзових та одну срібну медаль.

4 серпня Україна може здобути ще дві медалі завдяки своїм борцям. Цього разу йдеться щонайменше про срібло, а може й золото.

У фінал кожний у своїй категорії пройшли відразу два борці греко-римського стилю - депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк (до 87 кг), а також Парвіз Насібов (до 67 кг).