Поліція Англії затримала "нахабного лебедя". Він заблокував дорогу
Поліція в Англії затримала розлюченого лебедя за те, що він блокував дорогу зі жвавим рухом. Користувачі соцмереж порівняли інцидент зі сценою гонитви за лебедем у комедії "Круті фараони".
Поліція Кембриджширу повідомила, що отримала численні повідомлення про "нахабного хлопця, який розгулював" на дорозі A428.
Його забрали і відвезли до "місця ув'язнення (найближчої водойми, яку знайшли поліцейські)", зазначила поліція.
"Перша асоціація, що спала мені на думку, - це лебідь з "Крутих фараонів", - написав один з користувачів Facebook.
"Схоже на дещо з "Крутих фараонів", - додав інший користувач.
Комедія Саймона Пегга і Ніка Фроста "Круті фараони" вийшла на екрани у 2007 році і розповідає про двох нещасних поліцейських, які розслідують смерть у вигаданому місті Сендфорд. Дія відбувається у сільській місцевості Глостершира.
Одна зі сцен у фільмі показує, як персонажі Пегга та Фроста ловлять розлюченого лебедя і везуть його у своїй патрульній машині.