Поліція Англії затримала "нахабного лебедя". Він заблокував дорогу

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Cambridgeshire Constabulary Підпис до фото, Лебедя забрала поліцейська машина, повідомила поліція Кембриджширу

Поліція в Англії затримала розлюченого лебедя за те, що він блокував дорогу зі жвавим рухом. Користувачі соцмереж порівняли інцидент зі сценою гонитви за лебедем у комедії "Круті фараони".

Поліція Кембриджширу повідомила, що отримала численні повідомлення про "нахабного хлопця, який розгулював" на дорозі A428.

Його забрали і відвезли до "місця ув'язнення (найближчої водойми, яку знайшли поліцейські)", зазначила поліція.

"Перша асоціація, що спала мені на думку, - це лебідь з "Крутих фараонів", - написав один з користувачів Facebook.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Інцидент на дорозі A428 у соцмережах порівняли зі сценою у поліцейській комедії "Круті фараони"

Автор фото, Cambridgeshire Constabulary Підпис до фото, Поліція подякувала небайдужим громадянам за інформацію щодо лебедя

"Схоже на дещо з "Крутих фараонів", - додав інший користувач.

Комедія Саймона Пегга і Ніка Фроста "Круті фараони" вийшла на екрани у 2007 році і розповідає про двох нещасних поліцейських, які розслідують смерть у вигаданому місті Сендфорд. Дія відбувається у сільській місцевості Глостершира.

Одна зі сцен у фільмі показує, як персонажі Пегга та Фроста ловлять розлюченого лебедя і везуть його у своїй патрульній машині.

Автор фото, Cambridgeshire Constabulary Підпис до фото, Після невеликої подорожі у поліцейській машині лебедя випустили у найближчу водойму

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