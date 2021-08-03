Губернатор штату Нью-Йорк Куомо "сексуально домагався кількох жінок" - прокурор

10 хвилин(и) тому

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Розслідування щодо губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо виявило, що він сексуально домагався кількох жінок, зокрема, співробітниць свого офісу.

Оголошуючи результати розслідування, генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс заявила, що пан Куомо порушив федеральні закони та закони штату.

Минулого року кілька жінок звинуватили пана Куомо у сексуальних домаганнях.

Він заперечував це. Куомо заявив, що нікого не торкався неналежним чином, і відкидав заклики колег-демократів піти у відставку.

Доповідь генпрокурорки Нью-Йорка є результатом багатомісячного розслідування, під час якого слідчі розмовляли з майже 200 людьми, зкорема, з тими, хто подав скарги проти губернатора.

"Незалежне розслідування дійшло висновку, що губернатор Ендрю Куомо сексуально домагався кількох жінок і тим самим порушував федеральні закони та закони штату", - сказала пані Джеймс.

Пан Куомо, за її словами, чинив "небажані дотики без згоди і висловлював образливі коментарі".

В одному випадку пан Куомо та його співробітники помстилися колишній співробітниці, яка звинуватила його у правопорушеннях, заявила пані Джеймс.

Ендрю Куомо належить до Демократичної партії, з 2011 року він є губернатором штату Нью-Йорк.