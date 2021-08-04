НАБУ затримала екссуддю Чауса. Домовились з СБУ, каже його адвокат

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Це сталося в лікарні "Феофанія" у вівторок ввечері, повідомило НАБУ.

Чаусу вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, повідомила пресслужба НАБУ в фейсбуці.

У середу, 4 серпня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) має ухвалити рішення щодо цього клопотання.

"До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання", - додали в НАБУ.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець підтвердив інформацію про затримання.

"Дійсно Миколи Чауса Служба безпеки передала НАБУ. Все пройшло спокійно, без ексцесів. Ніхто ні з ким не бився. Підозрюю, була заздалегідь домовленість у них", - сказав Кравець у відеоролику в телеграм-каналі в ніч на середу.

СБУ проти НАБУ

Автор фото, НАБУ Підпис до фото, У НАБУ опбулікували відео

У п'ятницю українського суддю Миколу Чауса, який чотири роки переховувався від правосуддя у Молдові і звідки його викрали у квітні, виявили у Вінницькій області.

Пізніше у НАБУ повідомили, що затриманого екссуддю "перехопили" співробітники СБУ.

"НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Чауса, однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували, після чого незаконно доставили його на вул. Володимирську, 33", - повідомило НАБУ у Telegram.

Там навіть опублікували відео погоні за мікроавтобусами, в одному з яких, ймовірно, перевозили Чауса.

У соцмережах навіть з'явилися чутки про "штурм" будівлі СБУ представниками НАБУ. У СБУ "шутрм" заперечили.

Згодом СБУ заявила, що не викрадали Чауса в НАБУ, а врятувала його від викрадення.

Там нагадали, що саме вони з травня розслідують справу екссудді за фактами його викрадення і незаконного переправлення через кордон.

Хто такий Микола Чаус

Автор фото, ВВС

Колишній суддя Микола Чаус - фігурант безлічі скандалів та кількох кримінальних проваджень.

Зокрема, на посаді судді Дніпровського райсуду Києва Чаус ухвалював рішення щодо активістів Автомайдану, забираючи у них права.

Суддю намагалися притягнути до відповідальності, але Вища рада правосуддя відмовилася звільнити суддю.

Його також не люстрували, хоча він підпадав під закон про люстрацію.

У серпні 2016 року Чауса звинуватили у вимаганні та отриманні хабаря у 150 тис. доларів. Співробітники Національного антикорупційного бюро знайшли на його городі гроші, закопані в банках.

Автор фото, НАБУ

Згодом Верховна Рада дозволила арештувати Чауса, але він зник.

Його оголосили в міжнародний розшук, а пізніше стало відомо, що Чаус незаконно перетнув кордон з Молдовою та просить там політичного притулку.

З посади судді Миколу Чауса звільнили лише за рік - у 2017 - за прогули на роботі.

Влада Молдови відмовила Чаусу в політичному притулку, але й не екстрадувала в Україну.

А у квітні 2021 року 54-річного Миколу Чауса викрали троє невідомих посеред дня на вулиці Кишинева.

Відео викрадення опублікували молдовські ЗМІ - начебто когось силоміць садять у білий мікроавтобус.

Інформацію про викрадення підтвердили молдовські правоохоронні органи, повідомивши, що Чауса вивезли з Молдови через кордон з Україною.

Представники української влади офіційно заявили, що про викрадення нічого не знають.

У липні Генпрокуратура Молдови завершила розслідування у справі щодо зникнення Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення Чауса причетні "спецструктури України".